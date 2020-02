Hansen llega con un gran cartel al cuadro brumoso

Redacción – El delantero argentino Jonathan Hansen, asegura que jugar en un equipo grande fue una de las razones que lo sedujeron para llegar al Cartaginés.

Jonathan podría debutar con los brumosos este miércoles en la visita a Jicaral, aunque eso sí, debe cruzar los dedos para que todo el papeleo quede en regla.

En caso que no sea así, el sudamericano vería sus primeros minutos hasta el próximo domingo, cuando los brumosos enfrenten en casa a San Carlos en casa.

El atacante es muy recordado por su paso hace unos años atrás con Herediano, donde salió campeón nacional dos veces y festejó 31 goles en más de 80 juegos.

Luego de haberse marchado del Team en el Clausura 2018, Hansen militó en Guatemala y Perú, donde no gozó de muchos reflectores, por lo que optó por volver al país.

En el momento que el Cartaginés lo llamó, el futbolista dio el «sí» de inmediato llegar, debido que conoce a la historia de la institución más longeva de Costa Rica.

«Apenas me hablaron yo dije que sí, que me interesaba venir, yo conocía al equipo del equipo por mi paso acá en el país, me interesó mucho y gracias a Dios se pudo dar.

Llego a un equipo grande del país, volver a un país que para mí es mi segunda casa, mi hija nació en Costa Rica, del mismo hecho de tener compañeros que ya conocía.

Hernán Medford que ya lo conocía, hizo todo más fácil para tomar la decisión. Ya estoy a las órdenes del cuerpo técnico y del equipo».

El argentino es llamado a ser la pareja ideal de Marcel Hernández en el ataque blanquiazul, que ha tenido un inicio bastante desdibujado en el certamen.

