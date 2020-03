También hizo al primo en El Príncipe de Bel Air

Redacción – El famoso actor de doblaje de épicos personajes, Luis Alfonso Mendoza, fue asesinado en Ciudad de México este domingo.

Según la información preliminar, difundida por medios locales, murió en una balacera en la también mataron a su cuñado y a su esposa Lourdes Adame.

«En relación a los hechos ocurridos en calles de la #ColoniaPortales, la #SSC informa que las primeras versiones señalan que la gresca posiblemente se suscitó por el litigio de un inmueble; policías de la SSC acordonaron la zona para facilitar las labores de la Fiscalía capitalina. Efectivos tomaron conocimiento del deceso de tres personas y un lesionado en la colonia», publicó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la metrópoli, pero no revelaron las identidades de los fallecidos.

Pese a ello, la voz de Goku en Dragon Ball Z, Mario Castañeda, confirmó el fallecimiento de su compañero en Twitter.

«Apenas hace un par de días nos reíamos con mi look de náufrago y hoy ya no estás Luis Alfonso… ¡Que alguien me lo explique…! Afortunadamente te quedas en el corazón con tu risa y tus bromas y los recuerdos de tantos años… Ayer fue un día muy triste», escribió.

Luis Alfonso Mendoza será muy recordado en el mundo de los filmes gracias a su voz que siempre le dio vida, en español, a diferentes personajes.

Además de darle voz a Gohan en Draron Ball Z, también fue la voz de Daniel San en Kárate Kid.

Y si usted recuerda a El Príncipe de Bel Air, él fue quien dobló a Carlton Banks, el primo del personaje principal interpretado por Will Smith.

Tambien le dio voz a Sheldon Cooper de la icónica serie The Big Bang Theory.