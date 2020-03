El argentino se reunió con el grupo el lunes tras la derrota ante Limón FC

Redacción- El técnico de La Liga, Andrés Carevic, se mostró feliz por el rendimiento de Mauricio Vargas esta noche ante Pérez Zeledón.

No obstante, no se atrevió a asegurarle la titularidad de cara a los próximos dos partidos en los que no contarán con Leonel Moreira.

«Con el tema de Mauricio Vargas y Adonis Pineda lo valoraremos en estos tres-cuatro días que nos quedan para enfrentar a Heredia y luego tomaremos una decisión», comentó el argentino.

Para el estratega del cuadro erizo la competitividad es un factor de gran importancia dentro del grupo.

En especial para el área de los guardamentas, por lo que no quiso afirmar la titularidad de Vargas de cara al choque del próximo domingo ante el Herediano.

«Lo hizo bien, como lo hizo bien antes, hay una competitividad que es importante para los tres arqueros y Johnny (Álvarez)que viene del alto, seguiremos trabajando de la misma manera con respecto al arco», finiquitó Carevic.

Por su parte, el sudamericano también se mostró satisfecho con la victoria y afirma que trabajó la parte mental del grupo para el duelo ante los Guerreros del Sur.

Puesto asegura que luego de la derrota del pasado fin de semana ante Limón FC todos los comentarios eran negativos, por lo que buscó corregir lo errores y recalcarles las virtudes.

«El lunes dialogamos con los jugadores, pusimos algunos puntos importantes en orden y hablamos de las cosas que venimos haciendo bien, no solo todo es negativo porque después de Limón parecía que todo era negativo para nosotros y realmente no es así, entonces había que tocar el tema de los detalles que tenemos que mejorar, pero también tocamos lo que venimos haciendo bien para seguirlo haciendo bien, entonces no era todo malo, hay muchísimas cosas positivas para nuestro equipo», apuntó el líder del plantel rojinegro.

La Liga tiene un gran desafío por delante, puesto que deberá visitar al Herediano el próximo domingo, un equipo con el que aún tienen una espina pendiente.

Además, el reto se hace más grande por las ausencias de Marco Ureña y Leonel Moreira, quienes son referentes y estelares en el planteamiento de Carevic.