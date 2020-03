El volante sudamericano afirma que no todo es el aspecto económico

Redacción- El mediocampista argentino, Mariano Torres, ha rechazado ofertas del fútbol internacional para quedarse en el Saprissa.

Así lo afirmó el propio jugador que viste la camiseta número 20 del Monstruo tras la victoria de 5-3 sobre el conjunto sancarleño.

En los últimos días se ha rumoreado sobre la salida del futbolista sudamericano de la escuadra tibaseña, puesto que su actual ligamen finaliza al termino del presente torneo.

No obstante, Torres ya se reunió con el gerente deportivo del Saprissa, Víctor Cordero, y asegura que prácticamente ya tienen un acuerdo.

«Termino contrato a fin de mayo,ya hablamos con Víctor Cordero y tenemos casi todo coordinado solo nos queda volver a juntarnos y terminar de arreglar», comentó el referente de los tibaseños.

La duración de esta inminente renovación no fue revelada por el jugador, por lo que este detalle se dará a conocer cuando se oficialice la extensión del contrato.

El argentino además comentó que en su paso por el cuadro morado ha recibido distintas ofertas a nivel internacional, pero las cuales ha terminado rechazando.

Puesto que en su paso por la institución tibaseña ha sido uno de los consentidos de la afición, quienes le reconocen su gran esfuerzo y calidad dentro de la cancha.

«Si tengo una oferta, si me llaga algo Saprissa va a ser el primero en saberlo, me han llegado, desde que estoy en Saprissa pero aveces no es todo lo económico en el futbolista, cuando uno se siente bien en un lugar y esta conforme y le esta yendo bien aveces no es tan fácil cambiar, entonces yo me siento muy feliz acá y espero poder estar acá mucho tiempo más», apuntó el habilidoso mediocampista.

Mariano Torres ha sido fuertemente criticado durante este campeonato, en especial luego de su expulsión ante el Herediano.

Aspecto que le hizo ganarse una sanción por parte del Comité Disciplinario, además del malestar del entrenador Wálter «Paté» Centeno.