Cartaginés venció 2-3 a Grecia

Redacción – El técnico de Cartaginés, Hernan Medford, pegó el grito al cielo por la continuidad del torneo, pese a la pandemia del Covid-19 que azota al país y al mundo.

El Pelícano señala que mandaron a los jugadores y cuerpos técnicos de los equipos de primera división a la guerra sin armas por el coronavirus.

A pesar de su queja, Medford salió contento con la victoria de 2-3 ante Grecia en el Estadio Allen Rigioni, que presenció una remontada épica del Cartaginés.

La hazaña del cuadro blanquiazul se gestó gracias a los goles Jeikel Venegas, Marcel Hernández y Eddér Solórzano en el último suspiro del partido.

Hernán Medford le tiró con todo a los directivos y señaló que el torneo debe detenerse por causa del Covid-19, que está en cinco de las siete provincias.

«Yo escuche a un entrenador europeo y le voy a copiar, yo soy entrenador y no puedo dar un consejo de algo que yo no sé. Yo no me meto hablar de lo que no sé.

Ya lo jerarcas son los que dan los consejos y hay que escucharlos, porque la situación si está complicada. Imagínese, Hernán Medford dando un consejo de ese tipo.

No soy quien para darlo, lo que tengo que hacer es seguir los consejos. Estoy en contra y respeto a los directivos, yo siento que acá nosotros estamos en la guerra.

Nos mandaron a la guerra, se pensó en la afición y en todo, pero aquí nosotros que, los jugadores, no contamos. Yo hubiera suspendido los partidos.

Eramos más de 100 personas acá en el estadio y el otro miércoles seremos más de 100. Mi pregunta es ¿Nosotros qué? no contamos al parecer.

Está bonito a puerta cerrada, pero aquí somos muchos. Es mi opinión, pero si siento que a todos nos tiraron a la guerra. Si uno anda contagiado nos jodimos todos. Nos mandaron a la guerra sin armas».

El torneo podría detenerse este lunes, luego de que se diera a conocer que presidentes de varios equipos pidieran una reunión para evitar contagios en el fútbol nacional.