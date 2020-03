Redacción- La presentadora Glenda Peraza se puso a imitar a la artista Karol G y su peinado se destruyó, entre risas manifestó que ella no tenía nada falso.

Peraza se puso a mover la cabeza imitando a la artista de la canción «Tusa» y en el movimiento su peinado se destruyo.

«La cola se me cayó, porque me pasa eso a mi y a los artista no. Yo no tengo extensiones no me gusta que me levanten falsos. Yo no tengo nada falso», destacó Glenda Peraza.

Karol G puso a cantar y a bailar a más de 30 mil personas con su canción «Tusa», tanto así, que cantó la canción 3 veces.

Hace unos dìas la canciòn «Tusa», de Karol G y Nicki Minaj, alcanzó las 500 millones de reproducciones en YouTube.