Quienes abandonen a sus mascotas pueden ser sancionados por ley

Redacción – «No abandonen animales domésticos, no pueden transmitir el virus a las personas. No se justifica», fueron las palabras del ministro de Salud, Daniel Salas, quien insiste en no abandonar mascotas por pandemia.

Tal y como el Colegio de Veterinarios, la Organización Mundial de la Salud y el ministro Salas han indicado, los animales domésticos no pueden transmitir el Covid-19.

«Es cierto que el paso inicial se dio en China de un animal a un humano, pero la transmisión en este momento es de humano a humano, no de animal a humano», resaltó Salas.

Este pronunciamiento responde a abandonos que se han dado en otros países por temor a que sus mascotas les transmitan el virus; sin embargo, eso no es posible.

«Tengamos esa consideración con las mascotas, que no tienen porqué salir sacrificadas o sufrir en esta pandemia», agregó el ministro.

Además, recuerde que una persona que abandone a un animal doméstico, puede ser sancionado por la legislación costarricense.

La ley es clara: quien abandone o cometa negligencia contra una mascota, se expone a multas de cuatro salarios mínimos mensuales, según la normativa que rige a partir de la Ley 7451.

Por otro lado, Salas indicó que sí se pueden pasear perros de forma individual y es importante limpiar las patas de los animales con agua y jabón.

Recomendación de Senasa

El Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa) publicó una serie de recomendaciones para todas aquellas personas que tienen mascotas en su casa durante esta época de Covid-19.

Senasa se basó en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), pilar en las indicaciones e investigaciones sobre el Covid-19 que afecta a todo el mundo.

Las indicaciones rezan que si usted o alguien de su familia tiene el nuevo coronavirus, debe hacer lo siguiente: