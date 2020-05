Redacción- Un total de 19 bicicletas fueron decomisadas este sábado 23 de mayo en operativo contra ciclistas.

Es importante resaltar que la policía de tránsito comenzó esta mañana a decomisar bicicletas que circulaban en rutas con velocidades de 80 Km/h, o más ya que el uso de este vehículo es prohibido en esas carreteras.

Un total de 19 bicicletas fueron decomisadas, según el corte realizado por el Ministerio de Obras Públicas y Tránsito a las 3:30 de la tarde.

Se debe mencionar que los ciclistas que incumplan las medidas se exponen a una multa económica de aproximadamente mas de 50 mil colones que deben pagar para que le devuelvan el vehículo.

El Director de la Policía de Tránsito, German Marín, indicó que se están realizando controles en diferentes carreteras del país, con el propósito de salvaguardar la vida de ciclistas y conductores, ya que en rutas con velocidades de 80 km/h, o más, el uso de la bicicleta está prohibido.

Además, la confluencia de ciclistas con vehículos a alta velocidad es una combinación muy peligrosa, en especial para los que practican ciclismo, por su vulnerabilidad al viajar en una bicicleta.

También, en concordancia con las directrices emitidas por el Ministerio de Salud, se insta a no hacer ciclismo en burbujas sociales diferentes, es decir, no hacer ciclismo con amigos, vecinos o familiares que no habitan en una misma casa, que no forman parte de una misma burbuja familiar.