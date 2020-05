El estado ha invertido 19 mil 732 millones de colones

Redacción – La Ministra de Trabajo, Geannina Dinarte, revela que no han aplicado ningún rechazo a las personas solicitantes del Bono Proteger a lo largo del país.

Las autoridades ya han realizado 188 494 pagos a lo largo de las siete provincias. De los cuales, 157 859 del Ministerio de Trabajo y los restantes fueron hechos por el CNE.

Esa cantidad se refleja en 19 mil 732 millones de colones. La plataforma del Bono Proteger ha recibido un total de 598 mil 554 solicitudes.

De las mismas, 562 mil personas ya fueron notificadas. La provincia donde más pagos se han realizado es San José con 202 mil 823.

Los solicitantes en su mayoría son personas despedidas, trabajadores independientes, trabajadores informales, empleados con suspensión laboral y otros más.

En los últimos días, muchos costarricenses se han molestado porque todavía no se ha hecho efectivo el pago del Bono Proteger, que solicitaron desde hace varios días.

Inclusive, muchos han afirmado que fueron rechazados por la plataforma. Ante ello, la Ministra de Trabajo, Geannina Dinarte, salió a aclarar la situación este martes.

«Los pagos se han venido atendiendo bajo un serie de variables y criterios que se definieron para establecer la priorización de quienes llegaron primero.

Se consideran aspectos como el nivel de gastos de la persona en este momento, por ejemplo si es una jefatura de familia y así otras variables, que podrían generar un mayor nivel de vulnerabilidad en las personas.

Conforme vamos avanzando en la aprobación, nos permite ir llegando a distintas personas y distintos sectores. Creo que hay una gran preocupación de distintos sectores que dicen que a este sector no le ha llegado y este otro tampoco.

No es que no le estamos llegando o que estemos centrando los esfuerzos a un sector particular, sino que se hace desde el análisis, la validación y verificación puntualmente de las personas. La priorización no se hace a quién llegó primero.

Hay una serie de variables, que permiten priorizar. Insisto, hasta el momento no se ha aplicado ningún rechazo a las personas solicitantes del Bono Proteger y lo que si es cierto es que tenemos rebotes. Tenemos cerca de 2700 casos que intentamos pagar y que se nos rebotó, ahora debemos hacer un esfuerzo para corregir eso».

Las condiciones para que sea rechazada son las siguientes:

Ser menor de 15 años

Personas con pensión

Personas con transferencias del estado mayores a 50 mil colones

Funcionarios públicos

Personas privadas de libertad

Personas con salarios completos

Si usted no tiene ninguna de esas características muy pronto se le va a notificar de su solicitud del Bono Proteger. En los próximos días se seguirán haciendo depósitos.