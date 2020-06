La municipalidad ha ejecutado fuertes medidas sanitarias

Redacción – El alcalde de Nandayure, Giovanni Jiménez, da el secreto para evitar que el virus llegue a este pedacito de tierra de la pampa guanacasteca.

Jiménez está muy orgulloso de su localidad y sus vecinos, ya que aún no registran ni un solo contagiado por coronavirus en la provincia de Guanacaste.

El cantón de un poco más de 12 mil habitantes ha tomado todas las medidas sanitarias para evitar infectados y hasta el momento lo han conseguido.

Ya se cumplieron tres meses del inicio de la pandemia en el país y 10 de los 11 cantones de Guanacaste se han registrado enfermos, con excepción de Nandayure.

Además, la obediencia de la población ha ayudado de gran forma. Eso sí, en los nandayureños no hay confianza y trabajan para mantener ese buen panorama.

Giovanni Jiménez conversó con AMPrensa.com, se siente orgulloso y dio a conocer la clave para que su cantón sea el único de Guanacaste sin infectados.

«La clave ha sido el orden que hemos tenido en el cantón, tanto como la parte de espacios públicos, todo eso está cerrado al igual que las playas. Hemos dado un seguimiento a todo. La coordinación con las autoridades ha sido muy buena.

Hemos hecho un trabajo conjuntamente entre todos. Cualquier persona puede dar una vuelta por Nandayure un fin de semana y verá las calles desoladas, la gente en casa, nadie sale a ninguna parte.

Donde quiera que andan se le pide usar mascarilla y guantes, si tienen que montarse al bus y ese tipo de cosas. La municipalidad trabaja de 8:00 am a 12:45 pm. Tenemos un rol de que solo dos personas entran a la institución y así se sigue el rol.

Todos los protocolos se han cumplido. Andamos vigilando las plazas de fútbol para que la gente no juegue. Esa es la respuesta y todavía no tenemos caso por eso. Yo me siento muy orgulloso que mi cantón sea el único sin casos en Guanacaste.

El trabajo que hemos hecho nos ha resultado, esto está empezado y si nos descuidamos no podemos pasar un mal momento. En todos los distritos se cumple un gran trabajo y coordinación.

Pero la gente está muy motivada y en ese sentido uno también lo está, gracias a Dios la gente de otros cantones le dice a uno: ¿Qué están haciendo en Nandayure? Yo les respondo que lo que hacemos los nandayureños es cuidarnos y seguir las medidas».

Los distritos de Zapotal, Bejuco, Carmona, Santa Rita, San Pablo y Porvenir están más unidos que nunca, con el fin de mantener libre del virus a Nandayure.