Redacción – La escuadra donde milita Keylor Navas, PSG, confirmó cuatro miembros del equipo recuperados del mortal virus, tras cumplir con éxito la cuarentena.

Los parísinos volvieron a los entrenamientos este pasado lunes 22 de junio tras tres meses de inactividad por causa de la pandemia.

El actual monarca de la Ligue One realizó diversas pruebas a todos los personeros de la planilla, incluido el arquero costarricense, Keylor Navas.

En esas testeos se detectaron cuatro casos de Covid-19, aunque eso sí, todos fueron superados con éxito. Inclusive el club emitió un comunicado de prensa.

«Las pruebas de PCR y psicológicas realizadas ayer antes de la reanudación de las actividades del grupo profesional, con jugadores y personal del Paris Saint Germain, mostraron cuatro casos anteriores de contaminación con el Sars-Cov 2 (3 jugadores y un miembro del staff técnico)», afirma el comunicado del club parisino.

Según el comunicado, las cuatro personas que han sido detectadas con síntomas previos de Covid-19 están totalmente recuperadas y no suponen un riesgo de contagio.

De esos casos, tres son jugadores según relata Diario AS de España. Thomas Tuchel, técnico del club, pudo reanudar las practicas con total normalidad.

Los nombres de los futbolistas no fueron revelados por la institución francesa, que ha vuelto a reunir a todas sus estrellas en sus instalaciones deportivas.

Les tests de dépistage PCR et sérologiques menés hier auprès des joueurs et du staff ont montré 4 cas antérieurs de contaminations au Sars-Cov2 (3 joueurs et 1 membre du staff).

— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) June 23, 2020