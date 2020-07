Lleída está feliz con el trabajo de Carevic

Redacción – El gerente deportivo erizo, Agustín Lleída, asegura trabajo de Andrés Carevic con los manudos ha sido muy bueno, al igual que sus números con la institución.

Lleída dio a conocer que el timonel argentino estuvo en valoración tras perder la final ante Saprissa, pero sus grandes estadísticas hicieron que continúe con el León.

Carevic ha llevado al León a dos finales, pero lamentablemente perdió dichas fases a manos del Herediano y el Monstruo, que alargaron la sequía de títulos de los erizos.

Para el gerente manudo el entrenador perdió la final ante los florenses de forma injusta, debido que en esa serie Henry Bejarano se inventó una final inexistente.

Lea también: Gerente manudo confirma acercamientos para vestir de rojinegro a Bryan Ruiz

El directivo erizo considera que Carevic ha hecho mejor trabajo que Hernán Torres, Benito Floro, Wílmer López y demás técnicos, que han pasado en años pasados por La Liga.

Agustín Lleída compareció ante los medios de comunicación este miércoles y elogió la gran labor que ha tenido Andrés Carevic al mando del equipo rojinegro.

«Cuando perdimos la final contra Saprissa, ese día dije que todo mundo estaba en valoración, incluso Carevic, que íbamos a tomar una decisión. El técnico se queda porque después de mucho años, hemos jugado otra ves dos finales y hemos vuelto a Concacaf.

Su puntaje y efectividad en puntos en el año que ha estado aquí, ha sido mejor que Hernán Torres las dos veces que estuvo, mejor que Farinha, mejor Wílmer López, mejor Javier Delgado, mejor Benito Floro y mejor Nicolás Dos Santos.

Entonces sabemos que hemos perdido dos finales, pero hemos estado ahí en las dos, estuvimos a un paso y el trabajo de Andrés ha sido buenísimo, obvio todos quedamos debiendo cuando no hay un campeonato en una institución grande.

Ha tenido mejor porcentaje que los 10 entrenadores anteriores, no es que haya quedado debiendo, pero eso no se consigue de la noche a la mañana y por temas individuales o errores que hemos cometido no se ha dado lo del campeonato».

Alajuelense trabaja con todo en busca de un nuevo atacante, que la zona donde planea reforzar en las próximas semanas. Incluso tiene tiempo hasta el 24 de setiembre.