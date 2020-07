Payaso se volvió viral por su emotivo agradecimiento al personal de Salud

Ministro le envió un sentido mensaje

Redacción- El ministro de Salud, Daniel Salas, le agradeció al payaso Puchito por su apoyo y oraciones en medio de la pandemia.

Puchito le hizo un sentido homenaje a todos los héroes que trabajan atendiendo la emergencia nacional, por lo que se ganó la admiración de muchos.

Con un sentido mensaje, el ministro Salas le agradeció al payaso por lo que había hecho, incluso, reconoció que sus palabras le llegaron al corazón.

Cuando vi el video, porque no pude verte en vivo, y escuché las palabras que dijiste, sinceramente me conmovió mucho ver ese apoyo que nos estás dando, sé que es el de muchas personas, pero viniendo de tu boca, de tus palabras, de tu rol en la sociedad que en estos momentos es muy importante, nos llenan de ánimo, de fuerza, de orgullo, de ver que hay personas como vos que tienen esa sensibilidad y ese mensaje tan claro y que entienden lo que está pasando. Así que te mando un abrazo muy sentido porque esas palabras me llegaron al corazón”, dijo el ministro.

Tras las palabras del ministro, Puchito afirma sentirse agradecido y contento de que Salas haya escuchado su mensaje.

«Me mandó las gracias y sacó un tiempito de su rato para mandarme ese audio agradeciéndome, entonces sé que escuchó y estuvo atento, así que sé que escuchó el mensaje. Me sentí muy contento, muy motivado porque una persona tan ocupada como él sacó el ratito para mandarme ese audio. Me alentó mucho, me siento muy contento, sé que cumplí el propósito», dijo Puchito a AM Prensa.

Con todo y careta, el payaso permaneció varios minutos bajo la lluvia, en una tarde oscura y con un panorama sombrío por los 649 nuevos casos anunciados por Salas el jueves.

Sus vídeos viajaron rápidamente por las redes sociales debido al impacto que ocasionó su bondad y su carisma al querer sacarle una sonrisa y motivar a los trabajadores de la salud.

Puchito asegura que él no hizo el agradecimiento buscando fama, sino que quería demostrar que en el país se valora lo que el personal de Salud hace.

«Yo no lo hice por hacerme famoso. Quería que ellos se sintieran felices, que vieran que Costa Rica valora lo que ellos hacen. Mi familia y mucha gente los valora y todavía podemos slir adelante», expresó.

Walter Mora, quien está detrás de «Puchito», contó a AMPrensa.com que fue al Hospital Calderón Guardia y a Casa Presidencial para motivar a todos esos héroes sin capa.