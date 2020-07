Medios de comunicación respaldan recurso

Recurso fue recibido por la Sala Constitucional

Redacción- Un recurso de amparo por «secuestro» de información fue interpuesto contra el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, y varios jerarcas del gobierno.

El recurso fue interpuesto por el Diario Extra y ya fue recibido por la Sala Constitucional para su análisis.

Además de Alvarado, el recurso fue presentado en contra del ministro de Salud, Daniel Salas, el ministro de Comunicación, Agustín Castro, y el presidente de la Caja Costarricense de Seguro Social, Román Macaya.

Fue ante las constantes dificultades que tienen los medios de comunicación para obtener información, así como el irrespeto hacia la prensa por parte de los jerarcas, que Diario Extra presentó el amparo.

Iary Gómez, periodista, y Paola Hernández, directora de Diario Extra, fueron quienes firmaron el recurso, que argumenta que la administración viola el derecho de acceso a la información y a la libertad de prensa.

Mediante el amparo, el diario pide que se le ordene al mandatario y a los jerarcas adaptar inmediatamente un sistema de información amplio, efectivo y transparente que no limite ni restriccione el acceso a la información, a formular preguntas y obtener respuestas de los funcionarios presentes en la «conferencia» diaria por la emergencia nacional del Covid-19.

Pruebas

El recurso también va reforzado con pruebas, una de ellas es un video donde se observa la falta de respeto del funcionario Ricardo León al impedir que los periodistas Óscar Ulloa y Pablo Campos realizaran su labor de comunicadores.

Además, se aporta, para reforzar el amparo, la constante negativa del mandatario Alvarado a la hora de atender consultas de la prensa, ya que condicionan el abordaje del presidente con los temas exclusivamente tratados en la «conferencia».

También como respaldo, se muestra la ofensiva e inaceptable forma del presidente de llamar insulsa a la prensa cuando se le interroga sobre ciertos temas, cuando su deber es rendir cuentas y contestar a las preguntas.

Otro de los aportes para reforzar el recurso de amparo es el editorial de la directora de Noticias Repretel, Gretel Alfaro, quien evidenció su molestia por las limiaciones a la hora de hacer consultas.

La acción tomada por Diario Extra es respaldada por AM Prensa y otros medios de comunicación como CR Hoy y la Cadena Radial Costarricense.

Para nuestro director Adrián Meza Granados «es inadmisible impedir el derecho a la información y a la libertad de prensa o bloquear el acceso a una fuente, sin importar el momento que se atraviese».

«Es importante para toda democracia el acceso a la información. La transparencia de un gobierno comienza por la apertura a los medios de comunicación. Es fundamental la evacuación de las consultas que un periodista plantee ante un funcionario Público y que en caso de no obtener respuesta completa se permita la repregunta», señala Meza.

Por su partea directora de CR Hoy, Silvia Ulloa, dijo:

«Nos parece que la iniciativa de Diario Extra va en la vía correcta. El presidente solo responde a cierto sector de la prensa y no rinde cuentas. Se escuda en la evidente crisis de la pandemia para no referirse a otros temas sustantivos que son relevantes para el país ni sobre la actuación de varios miembros de su gabinete. El deber del presidente no solo es responder a las preguntas por escrito, sino también dar la cara y responder a las preguntas y repreguntas de los medios».

Finalmente, Gilda González, directora de la Cadena Radial Costarricense, aseguró:

«Es hora de que el presidente y el nuevo ministro de Comunicación hagan una revisión minuciosa y a conciencia del manejo de la información con la prensa para lograr un acceso mayor a la prensa, por ende, que el pueblo pueda tener más datos a la mano. Considero que los esfuerzos que se hacen son limitados y esto es contraproducente para la libertad de expresión».