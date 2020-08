Estratega argentino se refirió también a la llegada de Geiner Segura como su asistente

El entrenador de La Liga, Andrés Carevic, se escudó ante los cuestionamientos pos su desaparición luego de perder la pasada final ante el Saprissa.

Según el estratega rojinegro su periodo de más de mes y medio sin dar declaraciones se debe a que no era su momento para hablar.

Pese a que los aficionados erizos pedían una rendición de cuentas de parte de Carevic, que ya colecciona dos finales del fútbol nacional perdidas.

«Son cosas que ya quedaron atrás, saben que no soy una persona que hable mucho, entonces no tenía que hablar en ese momento, cuando me corresponde hablar vengo y lo hago y si no me corresponde no lo hago»,apuntó el también exfutbolista.

Carevic también se refirió a la incorporación de Geiner Segura al cuerpo técnico manudo, quien dejo Guadalupe FC para ser asistente en La Liga.

Puesto en el que trabaja de la mano con el entrenador argentino para poder ayudarle a afinar los detalles del equipo manudo.

«Geiner (Segura) se incorporó como un auxiliar, como Mario Acosta, el rol de él es igual al de Mario, yo quiero que él trabaje conmigo y Mario Acosta en algunas tareas que yo designo, entonces creo que trabajamos en conjunto y se ha adaptado muy bien y le reconozco que es una persona trabajadora, creo que ha hecho un buen proyecto en Guadalupe FC con muchísimo trabajo, también trabajando con mucha gente joven», comentó.

La Liga debutó en el campeonato con una victoria de visitante por marcador de 0-2 ante el conjunto del Municipal de Pérez Zeledón.

Resultado con el que sumaron sus primeros tres puntos del certamen pese a que no contaron con la presencia de su referente y capitán, Bryan Ruiz.