Cumpleañeros

Saludo especialmente a la humorista Coco Vargas quien celebra su cumpleaños este viernes 31 de julio.

También cumplen años esta semana Verónica Chavarría (cumple el 1º de agosto), Doris Kohn (1º), Tannya Amador (1º), Wendy Myrie (2), Katherine Campos (2), George Bakkar (3), Sahára Oleir (3), Johanna Fernández (4), Santiago Hernández (4), Glenda Peraza (5), Faride Nasralah (5), Daneth Clausen (5), Hellen Morales (6), Gastón Carrera (6), Gabriela Dorries (6) y Moncho Coll (6). Felicidades a todos.

Brenda Castro

El 25 de julio cumplió años Brenda Castro mujer absolutamente encantadora.

En los últimos meses he tenido la feliz oportunidad de conocerla mejor, y comprobé mis sospechas: es naturalmente bella, por eso ostenta el honor de ser una de las mujeres más bonitas del país, por eso se ganó el título de Miss Costa Rica.

Auténtica y orgullosa de su origen, es una guapileña por todos lados, ama a su madre y a su familia. Es trabajadora, educada, agradable, simpática y cariñosa. Hemos compartido la mesa, fuimos a la playa y hemos tenido largas conversaciones.

Es culta, inteligente y chispa. Es honesta y sabe darse su lugar. Su nombre, de origen alemán, proviene de “Brand” que es espada. De acuerdo con los entendidos, las que llevan el nombre Brenda son emotivas, intuitivas, receptivas y llenas de encanto y sensualidad.

Es idealista que busca encontrar sentido su vida en asociaciones altruistas y humanitarias. En el terreno sentimental es ambiciosa, por lo que quien quiera tenerla a su lado debe poseer muchas cualidades y posibilidades, pues si comprueba que carece de las mismas, su amor e ilusiones no tardan en apagarse. Por ahora, que no se apague su sonrisa, con la que puede conquistar a todos.

Brenda Castro.

Carolina Méndez

Carolina Méndez, una de las mejores maquillistas del país, cumplió años el pasado 25 de julio, día de Dantiago el Mayor. He comprobado una y otra vez su creatividad en espacios como Tu Cara Me Suena, Dancing With The Stars (DWTS) o Qué buena Tarde, los tres de Televisora de Costa Rica, Canal 7.

También sé de sus creaciones sociales, editoriales, fantasía y body paint, así como de los talleres de automaquillaje que imparte regularmente. En octubre pasado, con motivo de Halloween, se ganó el primer premio y el agradeciientos de muchos a los que transformó en verdaderos espantos. Espero que haya pasado un cumpleñaos muy feliz en unión de sus seres queridos.

Carolina Méndez.

Vicky Beeche de Domínguez

¡Qué Buenos recuerdos tengo de Vicky Béeche de Domínguez! ¡Como la queremos y cómo la hemos querido! La conocí cuando La Loba Lilliana Mora, era editora de los suplementos de La Nación y periódicamente publicaban fascículos con recetas a cargo de firmas como las de Arlene Lutz, Doris Goldgewich, Flora de Echandi, Isabel Campabadal y mi querídisima Vicky Béeche.

En el programa de televisión “La cocina creativa de canal 2 la acompañaba su hija Ana Domíguez y caminaban juntas a cualquier lado, entonces mi esposa, mis hijas y yo las conocíamos como “Mami y yo” y así se quedaron per secula seculorum.

Siempre los frecuentábamos y la pasábamos muy felices con su esposo Tony Domínguez, quien por cierto me enseñó la receta para hacer margarita, que él aprendió en una barra en México. Nos veíamos por San pedro o en su casa allá en las montañas de Heredia. ¡Que tiempos tan bonitos!

Antes de verla en televisión o establecer una relación cercana con ella, ya habíamos probado la variedad de alimentos preparados que se vendían en los supermercados bajo la marca Dombee (exactamente Domínguez Béeche).

Además, al frente de un experimentado equipo, doña Vicky se encargó de la alimentación para el equipo que filmó aquí la película El Dorado, de Carlos Saura.

En 1990 ingresó al programa “Cocinando con Tía Florita”, de Canal 7 y ahí estuvo hasta 1995. Después se dedicó a dar cursos de cocina y a su programa de canal 2, que siempre se caracterizó por ofrecer recetas en forma creativa y fácil.

Cómo me satisface haber recordado a doña Vicky con motivo de su cumpleaños; en nuestra lista de buenos recuerdos ella está entre las preferidas porque se ganó nuestro corazón. Siempre hablamos de volver a su casa de montaña, pero de ahí no pasamos. Hay que retomar esa buena costumbre. Felicidades.

Vicky Beeche de Domínguez.

Fernanda Machado

Regresa a esta sección la guapísima Fernanda Machado, quien ha tenido una destacada intervención en las ediciones de Summer Girls, donde ya ganó la categoría Talento Petit.

Nacida en Guanacaste, el 22 de agosto de 1991, está empezando en el modelaje y su primera experiencia con las pasarelas y la fotografía fue en el citado certamen.

Estudiante de Mercadeo, mide 1.58 metros, es rubia y tienen los ojos castaño oscuro. Fernanda es simpática amable, con mucho carisma y amante de los animales.

Eso es todo, los quiere Tiazelmira, la que todo lo mira.

GALERÍA FOTOGRÁFICA

AM Prensa no se hace responsable de lo publicado en esta columna.