Sus ingresos son muy bajos

Su meta es conseguir una bicicleta

Redacción – El repartidor de Uber Eats, quien se traslada en patines para trabajar, conversó con AMPrensa.com sobre su situación laboral actual y destacó que sabe que la ley prohíbe la utilización de patines en vía pública; sin embargo, lo hace por su hija de 4 años.

Se trata de Edra Yerit Telez, un nicaragüense de 26 años con permiso laboral al día, quien por la situación actual tuvo que reinventarse a falta de un vehículo automotor o bicileta para repartir en la plataforma digital.

Indica que oficiales de tránsito lo han parado para advertirle por el uso de patines, pero él afirma que no tiene otra opción.

«Me encantaría tener una bicicleta, pero solo tengo mis patines. Los oficiales me advierten, pero yo tengo que evadirlos cuando los veo de largo», explicó a AMPrensa.com.

El trabajador resalta que anteriormente se ganaba la vida haciendo un show en patines en la Plaza de la Cultura junto a un amigo suyo, pero ahora acudió a ser repartidor por la pandemia del Covid-19.

«Emprendí en patines porque es mi único recurso. Mi amigo del show me motivó a trabajar en Uber Eats, también lo hago por mi hija de 4 años y pago alquiler», indicó.

Según el artículo 124 de la Ley de Tránsito, se prohíbe utilizar patines, patinetas y similares en vía pública.

A quien lo haga, puede verse sancionado con una multa económica y los policías les pueden decomisar los patines, los cuales serían devueltos una vez cancelada la multa, según el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).

«La gente se queda sorprendida. Me reconocen de cuando me vestía de Hombre Araña en la Plaza de la Cultura. Mis ingresos son muy pocos, pero me siento motivado con esos comentarios», agregó.

Su meta es juntar suficiente cantidad de dinero para comprarse una bicicleta con la que pueda transitar libremente por la vìa correspondiente y repartir, apegado a la ley, los pedidos.

Telez utiliza patines desde que tiene 8 años de edad y lo considera como una pasión. Además, resalta que lo hace de forma honesta y con cuidado cuando transita por la vía pública.

«Yo voy a trabajar siempre de lo que sea, mientras sea honesto», culminó.

El vecino de Guadalupe resalta que el sacrificio y el riesgo que toma no es para hacer daño alguno, sino más bien para tener algún tipo de ingresos.

Si usted quiere darle algún tipo de ayuda, puede llamarlo al 7197-0428.