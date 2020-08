Redacción- Circula en redes un vídeo del perfil de Mari Jiménez Cruz manifestando ayuda para encontrar al hombre que golpeó a su hermano en San José.

«Hago este vídeo porque necesito que me ayuden y si alguien sabe algo que me ayude. Mi hermano iba en el centro de San José y un carro lo golpeó y la persona se bajó para quebrar el parabrisas, retrovisor y lo empezó a golpear», dijo en el vídeo.

La joven manifiesta que su hermano de 23 años tiene la mandíbula desprendida y que no saben exactamente que pasó.

«El iba manejando, un carro lo golpeó por detrás. La persona que le chocó el carro se bajó y empezó a golpear el carro de mi hermano.

Mi hermano no pudo ver la placa del carro y el hombre se dio a la fuga. No sabemos porque este hombre actuó así. Pero esto NO es normal, fue en Guadalupe», dijo la mujer un poco después de la publicación del vídeo.

Entre lágrimas, la mujer pide a las personas que si saben algo que por favor ayuden a encontrar al hombre.