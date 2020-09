Medford se cataloga como un llorón por el arbitraje

Redacción- Hernán Medford se mostró autocrítico tras la derrota que le quita el invicto al cuadro brumoso en el campeonato nacional.

El técnico de los blanquiazules aseguró que las condiciones de la cancha al ser más pequeña y sintética les pasó factura en el juego.

Pero acepta que su equipo dejó de hacer cosas dentro del terreno que les había dado resultado en los encuentros anteriores.

«La cancha no nos ayuda, pero eso no es excusa nosotros fallamos en muchas cosas y por eso perdimos, dejamos de hacer cosas que veníamos haciendo.

Hoy se perdió pasar le casette rápido y pensar en el miércoles. El equipo hizo su esfuerzo pero no me voy contento pero así es el fútbol», expresó Medford.

Por otro lado el Pelícano se refirió al arbitraje dado por JUan Gabriel Calderón, y de pasó le sigue dando consejos a los árbitros, para que sigan el ejemplo y no piten cualquier roce en el juego,

«Los árbitros tienen que entender algo, todos reclamamos todo y es una muy mala maña. yo lo que le digo a los árbitros es que no nos hagan caso, todo lo reclamos y el que diga que no es una gran mentiroso y me incluyo.

Cada quien tiene derecho a reclamar su parte y que los árbitros no hagan caso, pero me gusta que los árbitros no piten cualquier tontera, hoy Calderón lo hizo bien», afirmó el estratega.

Además aseguró que él no fue el único que le hizo reclamos al cuarteto arbitral, pues al cuestionar que si él había sido el que más reclamó en el juego inmediatamente le tiró el dardo a Jeaustin Campos.

«Jeaustin también es un llorón al igual que yo, entonces que los árbitros no nos hagan caso, entonces el fútbol sigue más dinámico».

De esta forma, Medford concluyó la conferencia de prensa, donde no quiso referirse a su próximo rival el Deportivo Saprissa.