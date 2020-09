El Pelícano pide que no critiquen al Cartaginés cuando pierda tiempo

Redacción – El polémico técnico brumoso, Hernán Medford, da la fórmula a los árbitros del fútbol nacional para que se acabe la pérdida de tiempo.

Fiel a su estilo, el timonel le dio un consejo a los encargados de impartir justicia y señala que la solución para que acabe ese dilema está en sus manos.

Medford asegura que a él nunca le hacen caso y no tienen que hacerle caso tampoco, pero lo suscitado en el empate de 2-2 ante Jicaral colmó la paciencia del técnico.

Los jicaraleños hicieron su juego ante Cartaginés y en la recta final, se quedaron más tiempo en el suelo luego de una falta y hasta hicieron cambios cortando el ritmo.

Aunque no le bajo el piso a lo hecho por los peninsulares, el Pelícano solicita que no crucifiquen al cuadro brumoso cuando lo hagan en un partido del certamen.

Hernán Medford habló en conferencia de prensa y le dio un consejo a los referís del fútbol nacional con el fin de que termine la pérdida de tiempo en los partidos.

«Yo le doy un consejo a los árbitros, aunque nunca me hacen caso y no me tienen que hacer caso verdad, pero como ellos son parte del fútbol, yo siempre he dicho que den los tiempos que tienen que dar, si tienen que dar 10 minutos que los den.

Pongo de ejemplo que si Cartago pierde 10 minutos, que los repongan para el otro equipo. Me pongo de ejemplo para que después no digan que uno se acomoda y el día de mañana, que nosotros perdamos tiempo, diay le dimos 10 minutos y hay que aguantar.

Ahí es donde los equipos van a parar se hacer eso, entonces los culpables de ese tipo de cosas no es tanto nosotros, son los árbitros. Ellos van a decir: «Siga tirándose, siga tirándose», tome 10 minutos para ver quien lo vuelve hacer.

Cuando ellos lo hagan así, ninguno de nosotros va perder tiempo, digo nosotros porque tal vez me va tocar un día y me puede salir mal, porque a veces nos reponen de más, tome. No es una crítica hacia ellos (Jicaral), pero ojalá los árbitros hagan lo que tengan que hacer», afirmó Medford.

Los de la Vieja Metrópoli son líderes del Grupo B con 11 puntos en cinco jornadas. Mientras, que los jicaraleños son últimos con un punto.