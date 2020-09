Los manudos son líderes del Grupo A con 18 puntos en 7 fechas

Redacción – El atacante del León, Jonathan Moya, destaca que el compañerismo ha sido clave para que Alajuelense sea líder del Grupo A del torneo de Apertura 2020.

Moya cumplió con una gran labor en el triunfo erizo por 3-1 ante Grecia. El ariete se lució con un gol de penal y además, se lució con dos asistencias en el juego.

Ese gran papel habla muy bien del gran nivel del oriundo de Monteverde, Puntarenas, que en el presente certamen le ha tocado sacrificarse más en la cancha.

El delantero de 28 años botó mucho estrés ante los helénicos, ya que gracias a la confianza que le dio Bryan Ruiz logró anotar de penal y así liberarse presiones acumuladas.

Lea también: El León sigue indomable tras lograr una nueva remontada ante Grecia

En compromisos anteriores, el futbolista jugaba de gran manera pero no lograba bombear las redes rivales. Por ello, dicho gol tiene un sabor especial.

Jonathan Moya habló con FUTV y dejó claro que lo indispensable es el equipo y no ningún jugador, por lo que han logrado más que nunca para tener al León en la cima.

«Bryan Ruiz me dio la confianza de tirar el penal y eso habla del compañerismo que hay en el grupo. El indispensable es el equipo y no ningún jugador. Se ve ese compañerismo al Bryan brindarme el penal, sabiendo la situación que estaba pasando.

Estuve jugando bien, pero la anotación no me quedaba, pero la verdad es que me da mucha confianza este gol. Este torneo me ha tocado más sacrificio y más asistencias, que en otros campeonato y bueno, para todo hay que ayudar al club.

Dependemos de nosotros mismos para estar ahí arriba, de estar alejándonos de los que están ahí abajo y bueno, damos un paso importante y esperamos seguir por ese camino», aseguró Jonathan Moya a FUTV.

El futbolista se ha ganado el cariño y respeto del liguismo, que aplaudo el notable desempeño de Moya, que en 572 minutos jugados en siete partidos suma dos goles.