Video fue posteado en las redes sociales del equipo

Redacción- Jugadoras del Saprissa alzan la voz por caso de Allison Bonilla y lanzan vídeo para buscar hacer conciencia y pedir que se le haga justicia.

El reciente caso de la joven Allison Bonilla ha creado un mar de dolor en la población costarricense, pues después de casi seis meses, el sospechoso declaró haberla asesinado.

Desde horas de la tarde del viernes, las personas han manifestado su dolor por la pérdida de la vida de una mujer más por causa de femicidio.

Tal motivo llevó al club morado a crear un vídeo en el que las futbolistas de su equipo femenino en busca de crear conciencia y de esta forma evitar más pérdidas de vidas.

Mismo donde manifiestan su cansancio y frustración por los actos de violencia que tienen que enfrentar día con día por el simple hecho de ser mujeres.

El video fue publicado en redes sociales, donde ha creado gran impacto con múltiples de reacciones y comentarios en muestra de apoyo de la familia de la más reciente víctima.

«Me siento indignada, siento una profunda tristeza de que sea una más lamentablemente. Es una situación muy difícil, podríamos ser cualquiera de nosotras.Me siento frustrada, me siento impotente, me siento triste y me siento vulnerable Me siento indignada y exijo respuestas del gobierno, necesitamos leyes más fuertes, tienen que dejar de vernos como objetos. Queremos justicia», afirman las jugadoras moradas.

Estas fueron algunas de las palabras presentes en el video realizado por mujeres que pertenecen a la institución tibaseña, sin embargo en ellas están la voz de muchas personas que piden justicia.

Como el caso de Allison han ocurrido muchos pero algunos han quedado sin hacerse justicia por parte de las autoridades, por lo que la población costarricense ha alzado la voz para que no pase lo mismo en esta oportunidad.

Cabe mencionar, que el cuerpo de la joven vecina de Cartago aún no se ha encontrado por lo que la incertidumbre y desesperación de su familia no han llegado a su fin.