Saprissa prestó a Salinas por un año a Sporting FC

Redacción – El joven defensor nacional, Yostin Salinas, ve vídeos de Thiago Silva para mejorar su técnica en la cancha con el benjamín de primera, Sporting FC.

La admiración de Salinas por calidad del actual jugador del Chelsea de Inglaterra es mucha y ante ello, cada vez que puede aprecia vídeos de él para mejorar.

Salinas ha recobrado la sonrisa en el deporte, gracias a la confianza que le ha brindado Randall Row en el conjunto capitalino, que es líder del Grupo B con 7 puntos.

En lo que va del Apertura, el jugador de 21 años contabiliza 287 minutos en los tres juegos disputados por el nuevo inquilino de la máxima categoría.

Esa regularidad tiene muy feliz a Yostin, debido que en el Saprissa gozaba de muy poca oportunidad. Los morados enviaron a préstamo al futbolista por un año.

El defensor anhela con volver al Monstruo, pero su mayor anhelo es salir al extranjero. Por ello, ve vídeos de Thiago Silva y Jérome Boateng, con el fin de seguir mejorando.

Yostin Salinas conversó con AMPrensa.com y reveló que pasa viendo muy de cerca a grandes defensores del mundo para seguir destacando en el fútbol nacional.

«Siempre ve vídeos de jugadores internacionales, ya no veo vídeos de Samuel Umtiti porque no está jugando muy seguido. Pero ahora me gusta mucho ver a Jérome Boateng y Thiago Silva también. Eso retroalimenta porque ellos juegan en un alto nivel.

Hacen cosas diferentes y uno tiene que tratar de hacer cosas diferentes, mejorar la técnica, para seguir creciendo más. Aprendo que son aguerridos, se mantienen en buena forma y saben el juego, siempre atentos a la marca, pendientes de guiar al compañero.

Siempre dan vibra positiva a su equipo. Siento que de central lo hago bien y creo que me ha ido bien, me siento cómodo ahí», aseguró Salinas a AMPrensa.com.

Según Salinas, parte de las claves de su gran nivel en Sporting FC son cambios en alimentación, trabajos extras, Dios y pedir consejos a jugadores de experiencia.