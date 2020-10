Saborío asegura que la decisión se tomó para crear conciencia en la población

Redacción – El experimentado delantero del León, Álvaro Saborío, asegura que no ve cuál sea el motivo de esconder de que una persona se contagie por el Covid-19.

Saborío deja claro que en Alajuelense han querido romper estereotipos, con el fin de que no se excluyan de la sociedad a las personas que han dado positivo por el virus.

A sus 38 años, «El Chompipe» sospechaba de su positividad, debido que perdió el paladar y olfato, eso sí, deja claro que nunca tuvo un síntoma feo y se encuentra bien.

El atacante señala que él no ve el motivo para esconder que se contagió de algo que está en el aire, ya que es algo a lo que se están expuestos todos en el país.

Lea también: Randall Leal es todo un referente de su equipo en la MLS gracias a su calidad

Ante ello, Bryan Ruiz le dijo a Saborío que haría un comunicado de prensa para romper paradigmas y el atacante apoyó con todo al capitán del León.

El delantero habló con el programa 120 minutos de Radio Monumental y señaló que en La Liga tomaron la decisión de decir que estaban infectados para crear conciencia.

«Estamos haciendo la cuarentena y siguiendo los protocolos de La Liga, me siento muy bien. Mi impresión fue que ya sospechaba un poco, porque no tenía paladar y el olfato lo había perdido un poco, después no tuve ningún síntoma feo.

Se hizo la prueba porque habíamos algunos que estábamos teniendo los mismos síntomas y salimos que estábamos positivos. Ese día yo me sentía bien y ya el día el siguiente al partido, no saboreaba la comida y ahí pasó todo.

Yo no veo cual sea el motivo de esconder de que uno se contagie de algo que este en el aire, es algo que estábamos expuestos todos, yo lo converse con Bryan Ruiz y él me dijo que iba hacer un comunicado y yo le dije que lo apoyaba.

Yo también quería decir que estaba contagiado por Covid-19 y creo que tenemos que ser conscientes de que estamos viviendo con eso. Muchas personas han sufrido perdidas humanas y esto no es de que aparto la persona porque está contagiada, esto es de ayudarnos unos a otros y ver como salimos adelante», afirmó Saborío a 120 minutos.

El atacante se encuentra lejos de su familia, ya que él está cumpliendo con la cuarentena en San José, mientras que su seres queridos están en San Carlos.

De momento estos son los jugadores que han revelado que son positivos: Bryan Ruiz, Álvaro Saborío, Alonso Martínez, Brandon Aguilera y Fernán Faerrón.