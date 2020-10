Bryan afirma que recibe ese tipo de faltas en todos los partidos

Redacción – El experimentado volante manudo, Bryan Ruiz, cataloga como drástica e injusta expulsión sufrida ante Pérez Zeledón en juego de reposición del torneo.

Ruiz vio la roja directa en el compromiso ante los pezeteros, que vencieron al León con marcador de 0-2 y así poner fin a la seguidilla de triunfos de los erizos.

El Capi inició el compromiso en el banco de suplentes y fue hasta el minuto 61, cuando Carevic le dio el chance para entrar, pero eso sí, solo pudo jugar 21 minutos.

David Gómez, árbitro central del partido, no titubeó y echó al Capi al minuto 82, tras una falta con fuerza desmedida sobre el volante Gabriel Leiva.

¡Roja directa para Bryan Ruiz! 🔴 Otro que se pierde el clásico nacional… pic.twitter.com/4PKevsvsP4 — FUTV (@FUTVCR) October 26, 2020

Aunque en las cámaras se ve claramente la falta, Bryan dice que él recibe esas faltas en todos los partidos y lo que hace es levantarse para seguir jugando.

Esa expulsión le valdrá a Ruiz mínimo dos partidos fuera, por lo que el futbolista de 35 años no estaría presente ante Jicaral el miércoles y ante Saprissa el sábado.

Será el Tribunal Disciplinario de la Fedefútbol el encargado de determinar el castigo del Ruiz, que tras el partido explicó todo lo pasó en la jugada de la expulsión.

«Obviamente no es bonito y no por las estadísticas mías, si no que por la situación del equipo. Nos quedamos con ocho y ahora por lo menos me pierdo dos partidos, muy importantes para nosotros, tanto Jicaral como el Clásico el fin de semana.

Así que me duele, pero bueno vamos a trabajar esta semana ayudando a los demás compañeros para estos dos partidos. Mi intención nunca es ir a golpear al rival, si ven la bola me queda un poco larga y hay una foto donde mi planta del pie está en el jugador.

Pero yo nunca tengo el pie recto, donde saco la bola el jugador mete el pie y la plancha del taco queda directamente en el pie de él a ras de piso. Ósea yo recibo ese tipo de faltas en todos los partidos, me levanto y juego. Si en algún momento sacarán por casualidad la amarilla.

Me parece drástico que sea una roja directa en esta situación, si fuera con la plancha arriba de acuerdo, pero mi intención nunca fue golpearlo. Fue una jugada que me quedó larga, pero el árbitro tomó su decisión y nada se puede hacer», dijo Bryan Ruiz a Deportivas Columbia.

Alajuelense no solo perderá a Bryan como mínimo por dos partidos, ya que también Bernald Alfaro y Jurguens Montenegro vieron la roja directa ante los sureños.