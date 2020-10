Redacción. Ocho congresistas enviaron una carta al presidente de la República, Carlos Alvarado, para pedirle el veto a la pesca de arrastre y honrar la palabra que había prometido.

Entre ellos sobresalen: Karine Niño, Roberto Thompson, Silvia Hernández, Daniel Ulate y Luis Antonio Aiza del Partido Liberación Nacional, José María Villalta del Frente Amplio, Mileidy Alvarado de Restauración Nacional y Paola Vega del Partido Acción Ciudadana.

Thompson dijo que es hora que honre la palabra comprometida y que defienda tal y como había dicho los mares.

“Delegar en el Incopesca la reactivación o no de las licencias semiindustriales de pesca de camarón con redes de arrastre es una disposición que me parece inconstitucional por dos razones básicas: en primer lugar, a la fecha no existen los estudios suficientes para que Incopesca proceda con dicha determinación y en segundo lugar, se debe tomarse en cuenta la conformación de Incopesca. El legislador estaría delegando la regulación de esta materia en manos de un ente público una composición que contempla solamente una parte de los implicados a saber el sector pesquero”, destacó.

Los demás congresistas afirman que la aprobación de esta ley deterioraría los ecosistemas marinos, reduciéndose las pesquerías de las que dependen las comunidades costeras para su subsistencia.

Además, afecta directamente a miles de pescadores artesanales, los cuales no podrán llevar comida ni sustento a sus hogares.

La reducción de la fauna de acompañamiento impide la reproducción de especies juveniles, que aún no han tenido posibilidad de reproducirse.

El proyecto se aprobó en segundo debate el jueves anterior, luego de una larga discusión legislativa.