Estas potencias mundiales no defraudaron a sus fanáticos

Redacción – La Selecciones de España y Alemania se hicieron respetar en sus juegos por Liga de Naciones de la UEFA realizados este 10 de octubre.

España recibió a Suiza en el estadio Alfredo Di Stefano, que vio como Sergio Ramos, Sergio Busquets, David De Gea, Jesús Navas y compañía libraron una épica batalla.

Los ibéricos impusieron sus condiciones ante un combativo conjunto suizo, que vio como Mikel Oyarzabal anotó el único gol del partido al minuto 14 del primer tiempo.

La anotación del jugador de 23 años de la Real Sociedad fue suficiente para que España hincara a Suiza, que a pesar de sus intentos no pudieron evitar la caída.

Este resultado coloca a La Roja como líderes del Grupo D de la Liga A con un total de 7 puntos en tres jornadas transcurridas.

Por su parte, Alemania visitó a Ucrania en el Estadio de Kiev y logró dejarse una importante victoria por 1-2, que los coloca detrás de España con seis puntos.

⚽️ Today's results… 🤔 Who did it best?#NationsLeague — UEFA Nations League (@EURO2020) October 10, 2020

La anotaciones teutonas fueron obra de Matthias Ginter al minuto 20 y Leon Goretzka al minuto 49. Mientras, que para los ucranianos descontó Ruslan Malinovskyi al 76.

Los alemanes cuentan con jugadores de gran categoría donde destacan: Serge Gnabry, Joshua Kimmich, Julian Draxler, Manuel Neuer y Toni Kross.

Este domingo 11 de octubre continuará la acción de la Liga de Naciones europea, donde destacan los juegos entre Bélgica vs Inglatera, Polonia vs Italia y Croacia vs Suecia.