Entrenador se quedó del cuarto árbitro del partido que enfrentaron contra Santos de Guápiles

Redacción- El director técnico del Club Sport Herediano, Jafet Soto, sigue quejándose del arbitraje nacional mientras la escuadra florense sigue sin convencer

Los rojiamarillos siguen dejando dudas en su funcionamiento dentro de la cancha, pero su estratega sigue ceñido con el rendimiento de los referís.

Puesto que asegura que los silbateros del fútbol nacional la tienen contra él y su equipo, mismo que se ubica en la segunda posición del grupo A con 10 puntos por debajo de La Liga.

Soto volvió a hablar de los errores arbitrales que han afectado al Team a lo largo del campeonato y dejó en un segundo plano la parte futbolística del equipo.

“Nos mandaron de cuarto árbitro a Carlos (Salazar), que es el cuarto árbitro que más entrenadores expulsa y que antes de empezar el partido llega a indisponer a mis jugadores, a gritarles y a decirles de todos a mis jugadores”.

“Yo he visto en el mundo, por el recorrido que dichosamente tuve, que los cuartos árbitros pitan como centrales también, solo aquí hay un cuarto árbitro que es especialista como cuarto árbitro”.

“Yo no veo árbitros que solo sean cuartos árbitros, es la primera vez que yo veo eso, un cuarto árbitro tiene que estar preparado para ser central y difícilmente lo nombran como árbitro central”.

“Eso era un comercial, lo tenía ahí, ahora cuando estaba dando vueltas en la cancha estaba respirando-pensando y llega y me dice (Jafet le doy un consejo, no se arrime mucho a los árbitros ni en el trayecto de los árbitros) ósea que si los árbitros se hubieran ido directo a mí eso se puede tomar como una expulsión, eso es prohibido, yo ni siquiera estaba cerca de ellos y él se acercó a mí”.

“Me duele que a mi amigo Hernán Medford no le aceptaran la apelación, porque uno ve esos comportamientos y yo desde que lo vi cómo llegó me propuse portarme bien, porque no le quería dar el gusto de que me expulsara a mí”, afirmó el técnico del Herediano.

Los florenses ahora visitarán al Municipal Grecia en el último compromiso de la fase que enfrenta solamente a los equipos del mismo grupo.

Duelo en el que buscarán recortar distancias con respecto al conjunto manudo y tomar confianza luego de un amargo empate como locales ante el Santos de Guápiles.