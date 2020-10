Redacción – Keylor Navas y el PSG deberá batallar en el grupo difícil o el llamado de la muerte de la Champions League, tras el sorteo de la máxima competencia europea.

El sorteo de la Champions contó con la presencia de los ex-jugadores Didier Drogba y Florent Malouda, quienes fueron los encargados de deparar el destino de los clubes.

La escuadra donde brilla Keylor Navas, PSG, fue cabeza de serie y quedó emparejado en el Grupo H con la ilusión de volver a trascender en el prestigioso certamen.

Los parisinos que enfrentarse al Manchester United de Inglaterra, que es uno de los clubes más respetado en todo el viejo continente, gracias a su gran currículo.

Navas y compañía deberán visitar Old Trafford en un juego que promete ser emocionante. Además, medirán fuerzas contra el Red Bull Leipzig de Alemania.

Este conjunto alemán se ganó el respeto de Europa tras llegar a las semifinales de la Champions League en su pasada edición, que vio al PSG perder la final ante Bayern.

El equipo que completa el sector de los parisinos es el Estambul Başakşehir​, flamante campeón de Turquía, que jugará por primera ocasión la Champions League.

En el resto de los grupos llaman la atención la visita que deberá hacerle la Juventus de Italia al FC Barcelona en acción del Grupo G del certamen.

Este partido verá el regreso de Cristiano Ronaldo a Camp Nou y además, el portugués volverá a enfrentarse a Lionel Messi en una juego lleno de morbo.

Por su parte, el Grupo A verá cara a cara al Bayern Múnich frente al Atlético de Madrid. Mientras, que el Grupo B enfrentará al Real Madrid frente al Inter de Milán.

En los premios que otorga la UEFA a lo mejor de la temporada anterior los ganadores fueron los siguientes futbolistas:

Keylor Navas perdió las votaciones con el flamante ganador al mejor arquero, ya que también estaba en busca de ganar el galardón, pero quedó terminó perdiendo.

The official result of the #UCLdraw! 🤩

Most exciting group stage match? 🤔 pic.twitter.com/d7ynuEjPq3

— #UCLdraw (@ChampionsLeague) October 1, 2020