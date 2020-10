Centeno ha sido muy criticado en las redes sociales del club morado

Redacción – El saprissismo se cansa del Paté Centeno, debido que el timonel del Monstruo presume más de 500 pases en el empate por 0-0 ante San Carlos en La Cueva.

Centeno parece que otra vez está divorciado con la afición tibaseña, ya que en las redes sociales le han llovido las críticas por el bajo nivel del campeón nacional.

Los postes y la mala definición, provocaron que los morados igualaron contra los Toros del Norte, que se vieron superados pero un Saprissa sin ideas no les hizo daño.

Paté señala hubo un balance positivo ante los norteños, porque según sus estadísticas sus dirigidos hicieron 320 pases en el primer tiempo y 224 en el segundo período.

En total hicieron 544 pases a lo largo del compromiso. Además, cumplieron con el promedio de 16 llegadas. A pesar de ello, el gol nunca llegó ante los sancarleños.

Wálter Centeno habló en conferencia de prensa y deja claro que a él le pagan para que Saprissa juegue bien en la cancha y no para que el equipo se vea mal.

«Hubo un balance positivo y daré una estadística. En el primer tiempo 320 pases, ósea los pases te dicen si maneje el partido y lo maneje. Tuvimos cinco opciones. Segundo tiempo 224 pases y tuvimos once llegadas, hicimos nuestro promedio de 16 llegadas.

Todo esto hace creer que el equipo hace lo que entrena y lo que es Saprissa. No es fácil hacer tanta superioridad y ustedes pueden ver, el partido lo manejamos sin ninguna dificultad y no tuvimos dificultades como en otras ocasiones.

Así que más allá de todas esas estadísticas, la prensa me va decir que faltó el gol, por supuesto. Lo vuelvo a decir, es que lo más difícil del fútbol es jugar bien. Yo no busco excusas. Yo quiero ganar y trabajo para ganar. Yo no pienso en jugar mal, nunca. A mí me pagan para hacer jugar un equipo y que juegue bien», afirmó Paté en conferencia.

El timonel deja claro que la disciplina siempre estará primero en su plantel, ya que busca un trato por igual para todos los jugadores de su plantel.