Manudos perdieron el invicto como visitantes

Redacción– Andrés Carevic defiende a sus jugadores por la gran cantidad de opciones de gol que generan pese a no ser tan certeros en la definición.

Los manudos perdieron el invicto fuera del Morera Soto la noche de este domingo en territorio de los Toros del Norte.

Repitiendo la historia del Apertura 2019, donde se mantuvieron invencibles durante la mayoría de fechas pero cayeron derrotados en suelo norteño.

Lo que en ese momento representó un duro golpe del que los erizos no se lograron reponer y se vinieron a pique y finalmente perdieron el campeonato.

Por lo que la derrota revive estos malos recuerdos en la afición manuda, sin embargo el estratega de los rojinegros se mostró satisfecho con el desempeño de sus pupilos.

«Sinceramente lo que tengo que decir hoy es felicitar a mis jugadores, por el gran esfuerzo, el compromiso que ha tenido este partido de generar tanta opción de gol.

Pero lo que me deja tranquilo es que el equipo se esforzó no pudimos concretar pero lo que me deja tranquilo es que el equipo jugó bien a pesar del resultado al final lo único negativo es el resultado.

Siempre en cada partido se puede aprender, a lo mejor así es el fútbol, se propuso lo intentamos pero al final de cuentas hay que seguir trabajando en la línea que tenemos.

Jugamos contra un gran rival, fue un primer tiempo muy parejo, el segundo fuimos superiores».

De esta forma, el técnico Andrés Carevic rescató el gran funcionamiento que para él tuvo su equipo en el terreno de juego.

LEA TAMBIÉN: Paté revela la clave para que Saprissa tenga un resurgir como el Ave Fénix

Además, el estratega ve bien el descanso que tendrán estos días para ir con todo su arsenal recargado para enfrentar el juego por la Liga de Concacaf.

Donde se verán las caras ante el San Francisco de Panamá, duelo que se efectuará el próximo miércoles 24 de noviembre en el Estadio Morera Soto.