Debutó ante el Municipal Grecia

Redacción- David Vargas: El hijo del presidente del Cartaginés que debutó con los brumosos a las 27 años en la primera división.

Vargas fue uno de los futbolistas brumosos que debutaron en la jornada 12 del campeonato nacional frente al Municipal Grecia.

El futbolista es hijo del presidente del Cartaginés, Leonardo Vargas, por lo que el futbolista desea demostrar en la cancha que lo que lo llevó a debutar es por decisiones su talento.

El futbolista blanquiazul dejó en claro el amor y el orgullo que representa portar la camiseta brumosa, con la cual sueña ser campeón nacional.

“Para mí debutar con esta camiseta es un gran privilegio, un gran honor, yo hice todas las ligas menores aquí en el Cartaginés, después me fui a Estados Unidos a estudiar y a jugar allá. Regresé tuve un proceso de pretemporada con Cartaginés y me decidí por mi profesión, no dedicarme al fútbol en ese momento.

Gracias a Dios en esta pretemporada se me volvió a dar la oportunidad con el profe Medford, hice las pruebas y me gané un cupo en el grupo, así que para mí salir hoy al campo con este escudo en el pecho es un gran honor.

No tengo limites la verdad es que uno sueña de todo, yo sueño primero con nada con clasificar con el equipo a semifinales.

Después pelear por la final y por qué no conseguir ese ansiado título con esta camiseta, con este grupo creo que tenemos potencial humano para hacerlo y ese es mi máximo sueño ser campeón con esta camiseta”.

Por otro lado, el futbolista se refirió a cómo ha sido el llevar su carrera profesional y el fútbol, donde dejó en claro que está muy comprometido con la institución brumosa y seguirá dando lo mejor de sí.

David seguirá buscando ganarse la confianza de Hernán Medford para seguir sumando minutos en la primera división y así ayudar a la escuadra blanquiazul a lograr los objetivos planteados.