Redacción – El talentoso volante nacional, Randall Leal, llegará inspirado a la Tricolor tras victoria de 2-3 de su equipo en la Major League Soccer (MLS).

Leal fue titular en el juego de visita del Nashville SC frente al Orlando City. El tico mostró un gran nivel y con sus compañeros lo dieron todo en la cancha.

Daryl Dike adelantó a los locales al minuto 4 y así darle un duro golpe al del nacional, que reaccionó con un gol de Daniel Lovitz al minuto 20 para poner el 1-1 en los cartones.

Randall es uno de los puntos altos del Nashville, que por el intermedio del tico intentó llevar peligro a la portería de Pedro Gallese, pero sin tener mucho éxito.

El exjugador del Manchester United, Luis Nani, se encargó de poner el 2-1 a favor del Orlando y así darle un fuerte golpe al conjunto donde figura Leal.

THAT'S HOW YOU FINISH.

Al verse abajo en el marcador, el técnico del Nashville movió sus fichas y decidió darle descanso a Randall Leal al minuto 69 y su lugar fue tomado por Bwana.

Las variantes le dieron réditos a los amarillos, que remontaron el partido con goles de Mukhtar al minuto 88 y Jhonder Cadiz al minuto 91 para ganar el juego por 2-3.

El tico festejó por lo alto los goles de sus compañeros, ya que sumaron tres puntos en condición de visita para sellar su pase a los Playoffs, donde enfrentarán al Inter Miami.

Nashville SC quedó en el séptimo lugar de la Conferencia Este con 32 puntos en 22 jornadas. Ahora se quedarán sin Leal, ya que fue convocado a La Sele.

A sus 23 años, Randall vive uno de sus momentos en su carrera, por lo que buscará brillar en los fogueos ante Catar y País Vasco en el viejo continente.

We're Nashville. We never give up.

Playoff soccer comes to Nissan Stadium on Friday, Nov. 20 at 8 p.m. CT. See you there, @InterMiamiCF. #EveryoneN pic.twitter.com/gg2NC3Wplq

— x – Nashville SC (@NashvilleSC) November 8, 2020