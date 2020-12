Redacción- Emma Swain es una joven de 23 años que murió de cáncer luego de negársele 15 veces un estudio médico.

Emma Swain acudió al médico porque no se sentía bien, los médicos la revisaron y pusieron distintos tratamientos ginecológicos, pero ella sugirió una prueba de frotis y le dijeron que era «demasiado joven» para hacerla.

Emma no mejoraba y acudió nuevamente al The Haling Park Partnership, en Reino Unido, pero aunque habló nuevamente del examen, su médico pensaba que no era momento.

Es importante mencionar que la mujer quería someterse a un frotis, en el que se usa un cepillo o espátula para extraer células del cuello uterino y ver si existen lesiones o cambios.

Los médicos desestimaron los síntomas de Swain 15 veces y creían que la píldora anticonceptiva era la responsable de sus malestares.

Los médicos desestimaron su petición creyendo que estaba influenciada por el caso de una estrella de un reality show que había sido diagnósticada entonces.

Con el paso del tiempo se dieron cuenta que Emma tenía cáncer de cuello uterino y había avanzado tanto, que cuando se detectó, no había nada para hacer.

El hecho se ha vuelto viral luego que el médico de la joven reconociera que, de haber realizado el examen, le habría salvado la vida a la joven.

Con información de Clarín.