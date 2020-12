Monge fue punto alto en la obtención del título 32 morado

Redacción – El recio volante nacional, Néstor Monge, está sin equipo y coquetea con el Monstruo, con el fin de dejar claro que a cualquiera le gustaría estar en Saprissa.

Monge se encuentra libre para negociar con la institución que desee, luego de su aventura durante el Apertura 2020 por el Municipal de Pérez Zeledón.

A lo largo del certamen contabilizó un total de 1190 minutos a lo largo de 13 partidos, donde ejerció una voz de mando dentro del plantel pezetero.

Esa constancia lo llevó a ser hasta capitán de la institución. Pese a ello, Monge se puso de acuerdo con los directivos sureños para finiquitar su contrato.

El jugador de 30 años está en busca de nuevos retos en su carrera deportiva. Su pasado morado siempre sale a relucir cuando está sin ligamen con una institución.

Néstor Monge no oculta su anhelo de formar parte del Monstruo y en una conversación con AMPrensa.com reveló que a cualquiera le gustaría estar en Saprissa.

«Uno siempre como jugador le gustaría o anhela estar en los equipos que pelean, que buscan campeonato y demás. A cualquiera le gustaría estar en un equipo como el Deportivo Saprissa, yo estuve en ahí y sé lo que significa. Pero toca esperar a ver que pasa con mi futuro y así seguir haciendo lo que tanto me gusta», afirmó Monge.

El recio mediocampista todavía tiene buena comunicación con personeros administrativos y jugadores del Saprissa, algo que podría beneficiar a Monge.

De momento no han conversado formalmente con él para un regreso a La Cueva, aunque su buen papel en la campaña 2015/ 2016 lo hizo destacar en el club morado.

En ese paso por la institución tibaseña, Néstor vivió en carne propia el fenómeno de los «princesos», el cuál lo hizo crecer como jugador y como persona.

«Uno siempre aprende en todos los equipos que está y vive situaciones diferentes, pero bueno en Saprissa me queda el recuerdo de haber conocido amigos que me dejó el fútbol. No solo eso, yo en Saprissa todavía tengo buena comunicación con gente de la parte administrativa y demás, pero también pasé un momento complicado.

Como fue el tema de los princesos y ahí se pasó difícil, algo que yo nunca había vivido esa presión, tan así que ese semestre fue muy complicado, tan así que hasta para salir a la calle una la pensaba, ahí es donde la gente que uno lo quiere son los que estaban con uno, mi familia y mi esposa principalmente.

Pero bueno culminó de muy buena manera, además me enseñó que las cosas no son a como empiezan, sino que son como se terminan. Eso fue lo que me enseñó. Además, de nunca rendirme y siempre darlo todo en la cancha», afirmó Monge a AMPrensa.com.

Néstor no descansa y pese a no tener contrato con ningún club, se ha mantenido entrenando con el fin de conseguir equipo lo más pronto posible para el Clausura 2021.