Redacción – ¡Real Madrid da vergüenza en la Champions! Blancos se complican tras caer 2-0 ante el Shakhtar Donetsk de Ucrania en la fecha 5 de la fase de grupos.

Este lamentable resultado complica a los comandados por Zidane, que este martes dejaron ir la oportunidad de sellar su boleto a los octavos de final del torneo europeo.

Con goles del brasileño Dentinho al minuto 57 y del israelí Manor Solomon al minuto 82, los ucranianos hicieron valer su casa ante un desdibujado Real Madrid.

El resultado tiene a los blancos al borde del nocaut en Champions y de esa forma agudizan su crisis causando enojo sus aficionados por el mundo.

Jugadores como Lucas Vázquez, Courtois, Raphael Varane, Toni Kross y compañía han sido duramente criticados en las diferentes redes sociales.

La ausencia de Sergio Ramos pesó bastante en el Real Madrid, que en los últimos cinco partido entre liga española y Champions han perdido cuatro juegos y solo un triunfo.

⚒️ Shakhtar beat Real Madrid for second time in Group B 💪#UCL pic.twitter.com/c90HpqxIFc

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 1, 2020