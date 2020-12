Redacción- Rónald Matarrita y su equipo sufren vergonzosa goleada en 4-0 en juego de vuelta de los cuartos de final de la Concachampions.

El lateral fue parte del once estelar con el que el New York City regresó al fútbol internacional cuando enfrentó en el Orlando City Stadium en los cuartos de final.

El primer juego de la serie se llevó a cabo el 03 de marzo del 2020 en casa de los newyorkers, donde los mexicanos sacaron una ventaja de 1-0, por lo que llegaron a este encuentro con el deseo de hacer valer su superioridad en el marcador.

The Boys in Blue for Leg 2 📋 @hays_us

La escuadra del lateral costarricense fue el encargado de tomar la iniciativa en la cancha, pues era el equipo obligado para seguir en la lucha por un boleto a las semifinales.

Pese al buen juego que realizaba Matarrita y compañía al minuto 29, Tigres se puso en ventaja en el encuentro cuando André Pierre Gignac de cabeza colocó el 1-0 en el marcador.

La anotación cayó como un balde de agua fría para la escuadra del costarricense, pues en el marcador global encajaban dos anotaciones en contra.

Pese al múltiples intentos de los jugadores del New York por ir en busca de las anotaciones, estas se les negaron y se fueron al descanso con el 1-0 en contra.

Still need two. 45 minutes to do it. #SCCL2020 pic.twitter.com/40UNf7u0eq

— New York City FC (@NYCFC) December 16, 2020