Redacción- El comediante Darío Durán Calvo, conocido como «El Dari», logró localizar a madre que robó billetera a doctor para comprar alimentos.

Se debe mencionar que la mujer fue detenida el martes por oficiales de policía en el cantón de Curridabat.

«No quiero llamar la atención, solo investigué un poco sobre el caso y me parece que es una madre desesperado por tener bien a sus tres hijos», dijo Darío a amprensa.com

LEA TAMBIEN: (Foto) ¡Cuerpazo! Soltería le ha caído bien a Ericka Morera

El influencer destacó que no es quien para criticar, pero sabe que esa mujer soltera lucha por sacar adelante a sus hijos.

«Lo que hizo no es nada bueno, es un delito, pero no soy quien para juzgar. No tengo contacto directo con ella, pero la delegación y los policías son intermediarios para poder ayudar», dijo Calvo.

Durán añadió que la madre vive en un lugar en riesgo y que ha recibido gran ayuda de los seguidores que están de acuerdo con la acción de él.

«Estamos viendo si el martes vamos a ir a dejar las cositas. En redes hice la publicacion y he recibido mucho apoyo», finalizó.