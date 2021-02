El periodista dice estar muy feliz en su nuevo hogar

Redacción – Gustavo López dejó atrás su días en Teletica y FUTV para iniciar nueva etapa con Tigo Sports, donde está muy contento gracias al gran equipo de la cablera.

Con una copa de vino en mano, López le agradeció a Kristian Mora por todo el apoyo para que se diera su llegada, por lo que espera destacar de gran forma en Tigo.

El reconocido periodista dejó claro que llega al canal deportivo con la misión de aportar su conocimiento y deja claro que será el misma que conoció la gente en Canal 7.

Además, afirma que es una decisión que tomó de forma convencida, lo que lo hace muy feliz, ya que llegar a su nuevo hogar lo ilusiona de gran manera.

Pero eso no es todo, ya que también señala que le gusta ir en un equipo montado como en las mejengas, por lo que en Tigo Sports va tener uno muy competitivo.

«Dispuesto aportar, sumar y prometerle a la gente que me sigue, uno que soy el mismo aquí o allá donde sea, eso no me lo impone nadie para lo bueno y para lo malo, luego también emprender muchos proyectos nuevos acá en Tigo, así que los invitamos a que nos sigan, gracias Kristian Mora porque has influido para que este aquí.

Es una decisión que estoy convencido y no solo convencido, sino que estoy muy contento. A mí me gusta ir en un equipo montado, es como en las mejengas, yo siento que aquí en Tigo Sports tengo uno tremendamente competitivo», dijo Gustavo López en su presentación oficial con su nueva televisora.

López compartirá con periodistas como Kristian Mora, José Alberto Montenegro, Federico Calderón, Martín Goldberg, Irene Chinchilla y el polémico Josué Quesada.

Tigo Sports le da un fuerte golpe a FUTV. Ya que se adueña de uno de los periodistas deportivos más conocidos del país, algo que habla muy bien de la cablera.

Kristian Mora, director de Tigo Sports, es fiel amigo de Tavo López, por lo que eso facilitó el arribo del comunicador, que llevará sus «chascos» y buen humor incluidos.