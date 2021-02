El Capi es punto alto en Alajuelense

Redacción – El capitán de La Liga, Bryan Ruiz, no desea regalar ni un solo minuto en la cancha y por ello, deja claro que quiere jugar todos los partidos con el León.

A sus 35 años, Ruiz sobresale con Alajuelense con su gran nivel en la cancha, donde ha sido fundamental para la obtención de la 30 y de la Liga Concacaf rojinegra.

Su papel en la cancha es vital y en el empate de 1-1 de visita ante Jicaral, el Capi sacó a relucir su jerarquía y demostró porque vive un momento sensacional.

Pese al incesante calor en la Península de Nicoya, el volante erizo no se dio por menos y más bien lo dio todo a lo largo de los 90 minutos mostrando su liderazgo.

Ruiz afirma que él no tiene que demostrarle nada a nadie, ya que él juega cuando Andrés Carevic y el cuerpo médico se lo pidan, eso sí, no quiere regalar minutos.

Su deseo es jugar todos los partidos contra el rival y estadio que sea, esto con el fin de aportar su calidad en beneficio del Equipo de su Gente.

«Yo no vine a jugar a Jicaral para demostrarle nada a nadie, vine a jugar porque me tocaba por planteamiento del profesor e instrucciones de él. No porque tengo que tengo que demostrar nada a nadie, yo creo que estoy acá para ayudar al equipo en cualquier cancha y en cualquier partido.

Le dije al profe que quiero jugar todos los partidos sea donde sea. Al final el que decide es él y contento porque el equipo demostró carácter, seguimos ahí arriba y este punto por más que queríamos los tres, creo que igual es positivo», dijo Ruiz a Tigo Sports.

El León le dio descanso ante Jicaral a Leonel Moreira, Fernán Faerrón, Daniel Arreola y Alex López. Los manudos sacaron un punto valioso pese a las ausencias.

Los manudos se mantiene en el primer lugar del torneo con 18 puntos. Además, a lo largo de ocho fechas todavía no han perdido, ya que suma cinco triunfos y tres empates.