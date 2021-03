Sequeira ha sido muy criticado por toda la afición

Redacción – El técnico de La Sele Sub-23, Douglas Sequeira, asegura que quiso ser un entrenador que siempre buscó potenciar las virtudes de sus jugadores en la Tricolor.

Costa Rica se despidió del Preolímpico goleando 5-0 a República Dominicana, gracias a goles de Bernal Alfaro, Manfred Ugalde, Aarón Salazar y un doblete de Randall Leal.

La goleada patria valió de muy poco, ya que dicho compromiso era de mero trámite, debido que ambas naciones ya estaban eliminadas tras perder ante USA y México.

Pese a ello, Sequeira dice que el triunfo ante los dominicanos valió para reafirmar que la metodología patria era la indicada, debido que no fueron a especular en el torneo.

Aunque Douglas defienda su idea de juego, lo cierto es que Costa Rica volvió a quedar fuera de unas olimpiadas, a las cuáles no se clasifica en fútbol desde Atenas 2004.

Douglas Sequeira habló en conferencia de prensa y afirma que se va contento, debido que los jugadores de la Tricolor creyeron en su idea instaurada en la cancha.

«Reafirmamos la metodología y la propuesta que teníamos desde el principio, nosotros no especulamos en este torneo y yo quise ser un entrenador de potenciar las virtudes de mis jugadores que tengo, nosotros jugamos 4-3-3, presión alta, repliegue y cuando el rival nos supera regresar, pero me quedo con eso.

Hicimos cinco goles ante República Dominicana, pudieron ser más. Pero ver que ellos creen en la idea, ósea eso para mí tiene mucho valor y ellos creen, les gusta esa idea de presionar e ir adelante, nosotros lo buscamos y al final no se dio, lógico.

Sabemos a lo interno lo que pasó, sabemos que la estrategia del torneo de ir a buscar ese primer partido contra USA estuvimos cerca y no se dio, pero hubiese sido diferente. Meter cinco goles a nivel internacional no es fácil, porque si hubiésemos ganado 1-0 también hubiera habido críticas, hay veces que el valor no lo tiene pero yo si le doy mucho valor a la forma de jugar» afirmó Sequeira.

Pese al papelón de la Tricolor, Sequeira se mantiene tranquilo debido que todavía tiene contrato con la Fedefútbol como asistente técnico de Rónald González.