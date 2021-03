Mora vive muy agradecido con el timonel colombiano

Redacción – El lateral derecho tico, Heiner «Titi» Mora, llena de elogios a Jorge Luis Pinto y relata la vez que el timonel lo fue a visitar tras dura lesión sufrida en el oído.

Pinto dejó marcado para siempre al actual jugador del Barrio México en Liga de Ascenso, que es muy recordado por su exitoso paso en las filas del Saprissa.

«Titi» vive muy agradecido con el colombiano, que cuando dirigió a la Tricolor confío en las capacidades del lateral de 1,76 metros, que en aquellos días era ficha del Monstruo.

Mora deja claro que ve a Pinto como un gran entrenador y persona, ya que vivió una situación especial con el estratega, que ha tenido problemas por su gran disciplina.

Antes del inicio de la hexagonal hacia Brasil 2014, Heiner sufrió una lesión en su oído tras un choque con el «Chiqui» Brenes, en partido entre Saprissa vs Cartaginés.

Ese fuerte impacto mandó al hospital a Mora, que fue internado para someterlo a una operación. En el centro médico estaba el amor incondicional de «Titi», su esposa.

Fue precisamente con la mujer de su vida al lado, que Mora se dio cuenta con Jorge Luis Pinto había llegado al centro médico para saber como se encontraba el lateral.

Esa imagen del colombiano quedó grabada en la memoria de Heiner, que tras más de siete años todavía recuerda lo sucedido ese día, donde Pinto se ganó su respeto.

Según el defensor, el ex-técnico patrio le dio su apoyo incondicional y señala que muchas personas le han dicho que cuesta ver que un entrenador así.

Heiner Mora conversó con AMPrensa.com y relató aquella ocasión donde Pinto se lució con un gran gesto, demostrando que no solo es buen técnico, sino que una gran persona.

«Jorge Luis Pinto siempre confío mucho en mí y no me estoy acomodando a nadie, lo digo por el tema del juicio (risas). Yo lo veo objetivamente y para mí es un gran entrenador, como persona viví una situación muy especial con el profesor.

Cuando me lesione del oído, me tenían que operar y todo. La lesión se dio en un partido del Saprissa vs Cartaginés, me llevaron al hospital y en la noche no me voy dando la sorpresa junto con mi esposa que estaba a la par, que don Jorge Luis llegó al hospital para ver como estaba yo, no para ver si podía participar o me podía llamar no.

Sino que para ver como estaba yo sentimentalmente y moralmente, Pinto me apoyó bastante en ese momento y muchos me dicen que cuesta ver que un entrenador haga ese tipo de cosas, yo lo viví con él y me demostró que dentro de él hay una gran persona.

Más allá de ver un jugador, siempre ve el ser humano y me gustó mucho esa acción de él. Dentro de la cancha es una calidad de entrenador, ósea es perfeccionista al 100% y le gustaba que todos sus trabajos se hicieran a la perfección siempre.

A mí me gusta mucho la metodología de él, tal vez algunos puntos o aspectos no tanto. Porque uno no es perfecto en el fútbol, pero son parte de y hay que aprender a vivir con ese tipo de cosas», contó Heiner Mora a AMPrensa.com.

En los días de Pinto en la Tricolor, Mora era usual en las convocatorias y en su currículo contabiliza un total de 22 partidos y un gol con la Tricolor.