Preolímpico dará dos cupos a Tokio 2021

Redacción – El veterano defensor de Alajuelense, Junior Díaz, le manda un mensaje a La Sele Sub-23 y les pide no perder la oportunidad de ir a unas olimpiadas.

Díaz formó parte del última Tricolor que asistió a unos Juegos Olímpicos en Atenas en 2004. Ya han pasado más de 16 años y Costa Rica no ha regresado a dichas justas.

Ahora con la generación comandada por Douglas Sequeira, todo el país tiene grandes expectativas por la calidad del combinado patrio línea por línea.

Entre esos ilusionados está Junior Díaz, quién ha aconsejado a los seleccionados de Alajuelense en la Sub-23, con el fin de que se entreguen al máximo en el Preolímpico.

Pero el mensaje del defensor de 37 años también va dirigido al resto de convocados, que comparten grupo del torneo con Estados Unidos, México y República Dominicana.

Díaz a asegura que después del Mundial y jugar una competencia UEFA, las olimpiadas son de las mejores experiencias que puede tener cualquier jugador.

Es por ello, que el zaguero erizo le pide a los jugadores darlo todo y así asistir a una Juegos Olímpicos, tal y como hizo Junior en el año 2004.

Junior Díaz habló en conferencia de prensa y afirma que ver de nuevo a La Sele en unas justas universales sería muy gratificante para toda Costa Rica.

«La verdad es que ya lo he conversado con algunos y se los he dicho claramente, no pierdan la oportunidad de ir a unas olimpiadas, porque después en mi caso de ir a un mundial y tal vez por ahí de jugar UEFA también, algo que me ha marcado mucho han sido las olimpiadas, poder participar y vivir esa experiencia ha sido de las mejores.

Se lo he dicho a los seleccionados de La Liga, que vayan y entreguen el máximo, denlo todo porque esa experiencia que te da una olimpiada a uno es enorme, y está en ellos, más con tanto tiempo que se tiene de no participar en unas olimpiadas sería algo lindo para nuestro país volver a jugar», afirmó Junior Díaz.

La Liga tendría 8 convocados al Preolímpico. Se trata de Alonso Martínez, Ian Smith, Jurguens Montenegro, Fernán Faerrón, Alexis Gamboa, Yurguín Román y Bernald Alfaro.

La lista final para el torneo que inicia el 19 de marzo en Guadalajara, México, se dará a conocer este miércoles 10 de marzo.