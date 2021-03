Díaz es uno de los líderes del camerino erizo

Redacción – El veterano defensor de Alajuelense, Junior Díaz, cree que jugar en el León ha sido una de sus mejores decisiones en su carrera deportiva.

Díaz se ha enamorada de los colores rojinegros, gracias al enorme cariño que le ha mostrado la afición de La Liga, el cuál le ha sorprendido al zaguero.

Eso sí, al inicio el futbolista tuvo que redoblar esfuerzos, ya que muchos fanáticos erizos no estaban contentos por su llegada al León, debido a su pasado por Herediano.

Pero a base de grandes presentaciones y coraje en la cancha, Junior cautivó al liguismo que lo ve con respeto a sus 37 años. Ahora el jugador se considera como manudo más.

Es tan grande su cariño por el Equipo de su Gente, que Díaz está dispuesto a mantener su nivel y de esa forma ganarse la renovación con La Liga.

Al futbolista todavía no le pasa por la mente el retiro, por ello lo da todo en este Clausura 2021, con la misión de extender su ligamen que acaba en junio.

Junior Díaz habló en conferencia de prensa y deja claro que llegar a Alajuelense ha sido una de sus mejores decisiones, por eso agradece poder vestir los colores rojinegros.

«Sí, soy un manudo más. Lo conversaba en casa un día de estos, una de las mejores decisiones que he tomado en mi carrera ha sido venir a la Liga. La verdad que es un club que me ha llegado mucho, el cariño de la afición me ha sorprendido.

Todo lo que se vive acá, lo mediático, como vive el aficionado manudo ser parte de esta institución, ser aficionado a este club y también cómo me han apoyado. La verdad es que les agradezco y aprovecho la oportunidad, porque me han dado mucho cariño.

Obviamente al principio no fue fácil, porque tenía que demostrar, no demostrar, sino que hacer todo lo que he venido haciendo en toda mi carrera y lo que se me ha reconocido, ojalá todo el tiempo que este acá voy a mantenerme bien para seguirle dando alegrías a esta institución», afirmó Junior Díaz.

El mundialista en Brasil 2014 con La Sele se dio el lujo de ganar la copa 30 con La Liga y además, de festejar el título de la Liga Concacaf con los rojinegro.

Esos títulos han llenado de gran alegría y satisfacción a Díaz, que es uno de los grandes líderes dentro del camerino liderado por Andrés Carevic.