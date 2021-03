Mesén forma para de la Comisión Técnica de la Fedefútbol

Redacción – El ex-portero de La Sele, Álvaro Mesén, crítica con todo a Rodolfo Villalobos y dice que todo lo está manejando mal en la Fedefútbol.

Mesén no se guardó nada en el programa «Cracks» de TD Más, donde aprovechó para lanzar fuertes dardos al presidente de la Federación Costarricense de Fútbol.

Para el recordado arquero patrio, que forma parte de la Comisión Técnica de la Fedefútbol que es liderada por Carlos Watson, el trabajo de Villalobos es deficiente.

Los últimos fracasos de la La Sele Sub-23 y el pésimo nivel de la Tricolor mayor, han hecho que el manda más de la Federación este envuelto en una atmósfera difícil.

Pero si eso fuera poco, Mesén dio a conocer que Villalobos no puede irse a jugar golf con los entrenador de La Sele ni tampoco hacerse amigo de los mismos.

Ese tipo de comportamientos del presidente de la Fedefútbol demuestran el poco conocimiento de su cargo y para el ex-portero eso es inaceptable.

Además, el mundialista en Corea – Japón 2002 y Alemania 2006 señala que el jerarca debe crear una estructura con gente de fútbol y no que se especialicen en otros campos.

Álvaro Mesén afirma que no puede esconder el mal manejo de Rodolfo Villalobos y por eso, asegura que no puede meter en decisiones técnicas, las cuáles no maneja.

«Si está mal manejado todo en la Federación y eso está claro, eso no lo escondo y está mal manejado, el dirigente no se puede meter en decisiones técnicas, no conoce la parte técnica y a Rodolfo Villalobos se le hizo ver, él no puede estar jugando golf con los entrenadores de la selección mayor, no tiene el conocimiento.

No puede un jefe a este nivel irse como amigo de un entrenador, porque cuando lo tiene que echar o le tiene exigir como lo va hacer. Usted puede traer a Zidane o al mejor entrenador del mundo, porque si tiene la plata lo va hacer, pero va por el mismo camino,

Tiene que tener una estructura en donde tiene que tener una persona en la dirección deportiva, lo hablamos y vimos el perfil. Tiene que tener una comisión técnica de fútbol, no es finanzas no es el banco central», dijo Mésen al programa «Cracks» de TD Más.

En las redes sociales, la afición nacional pide al salida de Rodolfo Villalobos, ya que consideran que el verdadero problema patrio es su mal trabajo en la Fedefútbol.