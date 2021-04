El 38% de nutricionistas trabajan en forma independiente y que un 16% lo hace en ambas modalidades es decir asalariado e independiente.

Redacción-Como una persecución contra los profesionales independientes, califica el Colegio de Profesionales en Nutrición (CPNCR) al Reglamento para la Afiliación de los Trabajadores Independientes de la Caja Costarricense del Seguro Social.

En nota dirigida al Gerente Financiero de la CCSS, la Presidenta de la Junta Directiva del CPNCR doctora Norma Meza expresa la oposición rotunda al Anteproyecto de Reglamento; “porque afecta al correcto ejercicio de las profesiones liberales y arruina la fuente de ingreso de los profesionales, ingresos que constituyen el sustento de su familia y la posibilidad de crear un patrimonio para vivir cuando dejen de ejercer la profesión”.

“Con este desmesurado e irracional porcentaje con que se quiere gravar a los profesionales en su condición de trabajadores independientes, además del porcentaje del impuesto de la renta, están confiscando el ingreso profesional en casi un 50% y convirtiendo al profesional en un servidor del Estado cuando de acuerdo con la Constitución Política el Estado debe estar al servicio de los habitantes de la República”, añade la misiva.

La posición del Colegio es que la contribución o cuota que se le entrega a la institución no puede ser mayor que la cuota que paga el patrono, y si esta cuota está establecida en el 9.53%, la cuota que debe suministrar un trabajador independiente no puede ser mayor que ese monto.

La Constitución Política establece que los seguros sociales son sufragados conjuntamente por el Estado, el Patrono y el Trabajador, pero en el caso que nos ocupa el profesional independiente, solamente él paga la contribución, no aparece ni el Estado ni el Patrono contribuyendo y no aparece el patrono por cuanto el profesional independiente no tiene patrono, entonces tenemos que se está violando la disposición constitucional, señala presidenta de la Junta Directiva del CPNCR.

En el último sondeo realizado por el Colegio entre sus agremiados en relación con la modalidad de trabajo se evidenció que el 38% trabaja en forma independiente y que un 16% lo hace en ambas modalidades es decir asalariado e independiente.

Tomando en cuenta la cantidad importante de profesionales en Nutrición que laboran en forma independiente, como Corporación gremial nos oponemos al proyecto de Reglamento, concluye la nota dirigida al a Gerencia Financiera de la Caja Costarricense del Seguro Social.