Soto confía en clasificar a semifinales

Redacción – El polémico gerente general florense, Jafet Soto, afirma que en el fútbol nacional nadie tiene un equipo tan joven como el del Club Sport Herediano.

Soto reconoce que Herediano ha sido muy irregular a lo largo del torneo, lo que ha generado que faltando una fecha, los florenses todavía no estén clasificados.

Haber iniciado el torneo con Fernando Palomeque y luego a la mitad del mismo designar como timonel a Luis Marín le ha pasado la factura al equipo que nació grande.

Inclusive, para el directivo también ha pesado el hecho de no jugar en el Rosabal Cordero, lo que ha generado que el Team juegue todos los partidos de visita.

Esa situación es una de cosas que le ha pesado al Herediano, según Soto Molina que deja claro que no lo pone de excusa, si no que es una situación que los ha golpeado.

Además, el directivo afirma que ningún equipo tiene jugadores tan jóvenes como el club 28 veces campeón nacional, lo que cuál habla del cambio generacional que realizan.

Jafet Soto habló en el programa Fútbol Al Día de Canal 8 y dice que cuenta con un grupo de jóvenes que tiene más de mil juegos en primera, lo que refleja la gran calidad.

«Hemos sido muy irregulares y el rendimiento de los jugadores, en general las decisiones que tomamos y arrancamos con Palomeque es un profesional de primera, un tipo que trabaja muchísimo, luego llega Luis Marín a media temporada, medio trastabillado el asunto pero sin con la fe intacta que podíamos estar peleando la clasificación.

Creo que el hecho y no es una excusa, nuestra es nuestra casa y esa es una realidad, no nos hemos acomodado y el hecho de no jugar en este estadio no es fácil. Sabemos que en el Rosabal Cordero hemos dio fuertes y siempre lo hemos sido, nos ha costado eso.

Nadie tiene un equipo tan joven como lo tiene Herediano y con un cambio generacional con jugadores de 23 y 24 años que acumulan, en total más de mil partidos en primera división, ya todos estos procesos los he vivido cuando hice el equipo en el 2010, que arrancó y fue el mejor de la década. Si sabemos que tenemos que ser más regulares en el campeonato nacional», afirmó Jafet Soto.

Herediano cosecha 27 puntos en 21 jornadas, por lo que están obligados a vencer a Limón en la fecha 22 para asegurar su lugar en semifinales, donde enfrentarían al León.