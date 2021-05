Redacción- Ariel Lassiter cumple con aceptable presentación en gran triunfo del Houston Dynamo 2-1 ante el Vancouver Whitecaps.

Ariel Lassiter fue parte del once estelar del Houston Dynamo por primera vez en el torneo de la MLS para enfrentar a la escuadra del Vancouver Whitecaps.

El costarricense desde el pitazo inicial trató de destacar en la delantera de su equipo en busca de ganarse la confianza del cuerpo técnico para demostrar las grandes habilidades que lo hicieron convertirse en uno de los jugadores costarricenses mas destacables.

La escuadra del tico demostró sus ganas de hacerse con la victoria a los nueve minutos del compromiso cuando Memo Rodríguez colocó el gol de la ventaja 1-0 en el tablero.

