Navas es el gran ausente de la Tricolor

Redacción – Ante gran cantidad de críticas de la afición tica, Rónald González sale en defensa de Keylor Navas por su nueva ausencia en la Tricolor para el Final Four de la Concacaf, debido a una lesión que lo tendrá fuera más de un mes.

González dio a conocer la nómina de 23 jugadores de la Selección Nacional para el torneo del área, donde resalta la no convocatoria del referente patrio.

París Saint Germain ya le envió a la Fedefútbol los exámenes que comprueban la lesión del oriundo de Pérez Zeledón, que fue vital a los largo de la campaña en Francia.

Para el timonel patrio la baja de Navas es muy importante, debido que es pieza fundamental del conjunto patrio, que buscará hacer historia en el torneo regional.

La prioridad del técnico es tener a Navas para el inicio de la Eliminatoria hacia Catar 2022, por lo que espera que se recupere lo más pronto posible.

Rónald González habló en conferencia de prensa y dejó claro que él solo va tomar en cuenta jugadores que estén en óptimas condiciones dispuestos a estar en La Sele

«Keylor si es un jugador importante, pero nosotros tenemos que ser respetuosos de los informes y criterios que nos han mandado los del PSG, aquí lo tengo. El criterio para dudar de eso y para eso tenemos una Comisión Médica, que se comunica con ello.

Este jueves mandaron los exámenes médico de Keylor Navas y ya los están revisando, hasta ahí lo único que puedo decir. Yo me enfoco nada más en que los jugadores estén habilitados y dispuestos, cuando no es así nosotros no podemos hacer nada en la parte deportiva. Eso es muy parecido a los Cristian Gamboa, a quién tampoco podemos tener», afirmó González.

Ante la baja de Navas, La Sele tiene disponibles a Leonel Moreira y Esteban Alvarado, que se pelearán el puesto para ser titulares ante México el próximo 3 de junio.