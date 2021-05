Futbolistas, miembros del cuerpo técnico y otros personeros compartieron sus vivencias mientras estuvieron contagiados

Redacción- Figuras del Saprissa hacen un llamado a cuidarse y revelan afectaciones que vivieron al salir contagiados por el Covid-19.

La escuadra tibaseña compartió un vídeo en su canal de YouTube con el que buscan generar conciencia en la población en general.

Debido a que el país se encuentra enfrentando un difícil momento en la lucha contra la pandemia del SARS-CoV-2.

Misma que tiene en jaque al sistema de salud que diariamente contabiliza una gran cantidad de nuevos contagiados y también de personas fallecidas.

Por lo que las autoridades le han pedido a la ciudadanía evitar salir de la casa y extremar medidas para alivianar la presión que miden encima los hospitales públicos.

Objetivo que buscan conseguir difundiendo algunos testimonios de jugadores, personal del cuerpo técnico y otros funcionarios del club que han estado aislados por salir positivos.

«Pase momentos, no te voy a decir del todo de lo peor, pero sí alguna noche me ha costado dormir y he sentido algunos síntomas», aseguró Mariano Torres.

«La verdad que fue bastante difícil, la pasé mal, yo creo que el Covid la verdad, a pesar de ser un atleta de alto rendimiento me afectó, estuve en casa encerrada, un día me dio por hacer series y mi cuerpo resintió», reconoció Katherine Alvarado.

«Entra un momento de preocupación, porque te sientes cansado, te sientes agotado, asfixia y te preocupas, mi esposa en algún punto estuvimos a punto de enviarla al hospital», indicó José Francisco Porras.

Saprissa al igual que el resto de equipos de la primera división se ha visto afectado por el virus a lo largo de más de un año y dos meses desde que se detectó el primer caso positivo en el país.

Aspecto que ha obligado a la suspensión del certamen en varias ocasiones y que también ha causado el aislamiento de jugadores del resto de compañeros mientras estos siguen en competición.